Casal do Reino Unido ganha prêmio recorde na loteria: R$1,3 bilhão

Joe e Jess Thwaite, de 49 e 44 anos respectivamente, tiraram a sorte grande no último dia 11. O casal, que mora em Gloucestershire, na Inglaterra, foi contemplado em um sorteio na loteria e ganhou a quantia de 184 milhões de libras, cerca de R$ 1,3 bilhão.

A premiação é um recorde para a Euromillions, considerada a principal loteria do Reino Unido. Joe havia comprado o bilhete na noite anterior ao sorteio e foi informado da vitória por telefone, mas, inicialmente, não acreditou. "Primeiro pensei que fosse milhares, mas depois começou a contar os dígitos. Incrível, surreal", disse em coletiva de imprensa.

Segundo o portal UOL, Jess achou que a notícia era uma brincadeira do marido. O valor de 184.262.899,10 de libras vai desafogar a família, que enfrentava dificuldades para lidar com as contas no final do mês.

Juntos há 11 anos, eles têm dois filhos em idade escolar. Joe ainda tem outros dois filhos universitários do casamento anterior. O casal ainda não planejou o futuro do prêmio, mas pretende oferecer mais conforto para a família. "Nós só queremos dar um bom estilo de vida para nossos filhos”, destaca Joe.



