Barcelona fará 2 amistosos nos EUA em julho

Depois de dois anos de interrupção pela pandemia, o Barcelona voltará a excursionar durante a pré-temporada nos Estados Unidos com dois amistosos em julho, contra Inter Miami e New York Red Bulls, anunciou o clube catalão nesta quinta-feira.

O primeiro jogo será no dia 19 de julho na Flórida, contra o Inter Miami, dirigido por Phil Neville e propriedade de David Beckham, ídolos do Manchester United.

Em seguida, no dia 30 de julho, o Barça vai a Nova Jersey enfrentar o New York Red Bulls. Será o terceiro jogo entre as equipes, que disputaram amistosos em 2006 e 2008, partidas em que o técnico do time catalão, Xavi Hernández, atuou como jogador.

A última excursão do Barcelona nos EUA foi em 2019: depois de vários dias no Japão, o time então dirigido por Ernesto Valverde disputou amistosos contra Napoli, em Miami, e Ann Arbor, de Michigan.

Segundo a rádio espanhola 'Cadena COPE', o Barça também está em negociações para fazer jogos exibição com o Real Madrid em Las Vegas e com a Juventus em Los Angeles, mas o clube catalão ainda não fez nenhum anúncio oficial a respeito.

