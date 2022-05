Técnico do Uruguai diz não estar preocupado com falta de ritmo dos veteranos

O técnico da seleção uruguaia, Diego Alonso, disse nesta quarta-feira que não está preocupado com a falta de continuidade na preparação de alguns jogadores mais veteranos da Celeste para a Copa do Catar-2022.

"Há jogadores que fazem parte da seleção e apesar de não terem a continuidade que se poderia esperar, sabemos que quando chegam à seleção têm um nível adequado", disse aos jornalistas quando questionado sobre o ritmo de preparação com que eles chegarão à competição os atacantes Luis Suárez e Edinson Cavani, ambos de 35 anos.

Alonso assumiu o comando da seleção uruguaia no início do ano, em meio a uma sequência de maus resultados da seleção uruguaia que precipitou a saída do veterano Oscar Tabárez.

Sob a nova batuta, a Celeste deu uma bela arrancada nas duas últimas janelas das eliminatórias sul-americanas e se classificou para a Copa do Mundo, na qual enfrentarão Gana, Portugal e Coreia do Sul (Grupo H).

Na sua primeira coletiva de imprensa desde a classificação, Alonso disse estar confiante "com a decisão que Suárez e Cavani vão tomar" na escolha de novos clubes, depois de terminarem as temporadas no Atlético de Madrid e Manchester United, respectivamente.

"É uma decisão pessoal de cada um dos jogadores", avaliou o treinador. "Estou muito tranquilo com a decisão que cada um deles vai tomar. Eles sabem a importância de daqui a seis meses, da preparação que têm que seguir e da que vão precisar".

O Uruguai terá uma primeira rodada de amistosos em junho antes do Mundial. A Celeste enfrentará o México (2 de junho), Estados Unidos (5 de junho) e Jamaica (11 de junho).

O duelo com a Jamaica será no Estádio Centenário de Montevidéu, partida em que a equipe se despedirá de seus torcedores.

"O Uruguai vai entrar em campo para ganhar a Copa do Mundo", mas "se você quer vencer, precisa se preparar para vencer", disse Alonso. "Podemos ser a melhor equipe se trabalharmos para ser."

