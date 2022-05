Rússia fecha escritório da emissora canadense CBC/Radio-Canada

A Rússia determinou nesta quarta-feira (18) o fechamento do escritório em Moscou da rádio-televisão canadense CBC/Radio-Canada e a anulação das credenciais e dos vistos de seus jornalistas, uma decisão considerada "inaceitável" pelo primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau.

Trata-se da primeira vez que Moscou veta um grupo de mídia ocidental desde o início da ofensiva russa na Ucrânia, em 24 de fevereiro. A Rússia explicou que se tratou de uma resposta à proibição, em março, para que provedores de TV canadenses transmitissem conteúdo de canais do grupo russo RT no país.

"Com sua decisão de expulsão dos meios de comunicação canadenses de Moscou, Putin tenta impedir que informem sobre os fatos e isso é inaceitável", reagiu Trudeau no Twitter. "Os jornalistas devem poder trabalhar com segurança, sem censura, intimidação ou interferência", acrescentou.

A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores russo, Maria Zalharova, disse que "a CBC tinha se tornado um megafone de propaganda" contra a Rússia e acusou o governo canadense de ter "adotado um rumo abertamente russófobo".

Também denunciou o apoio do Canadá à Ucrânia antes e depois da ofensiva russa.

O grupo CBC/Rádio-Canadense se declarou "profundamente decepcionado" com a decisão do Kremlin e lembrou que tinha uma correspondência internacional em Moscou há 44 anos e era a única empresa de mídia canadense com presença permanente no país.

A CBC, que empregava nove pessoas na Rússia, entre elas três jornalistas estrangeiros, anunciou no começo de março que suspendia "temporariamente" o trabalho de seus repórteres na Rússia devido a uma nova lei que prevê penas de prisão por divulgar "informação enganosa sobre o exército", em plena ofensiva russa na Ucrânia.

