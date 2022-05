'Possibilidade real' de teste nuclear norte-coreano durante visita de Biden à Ásia (Casa Branca)

Os Estados Unidos acreditam que há uma "possibilidade real" de que a Coreia do Norte dispare um novo míssil ou teste nuclear durante a viagem do presidente Joe Biden à Ásia, disse um de seus assessores nesta quarta-feira(18).

Na véspera de Biden partir para uma viagem diplomática pela região, "estamos preparados para todas as eventualidades, incluindo uma provocação enquanto estivermos na Coreia do Sul ou no Japão", disse Jake Sullivan, conselheiro de segurança nacional da Casa Branca.

