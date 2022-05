PRINCIPAIS NOTÍCIAS

UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO: Rússia anuncia a rendição de quase mil soldados ucranianos

=== UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO ===

MOSCOU:

Rússia afirma que 959 combatentes ucranianos de Azovstal se renderam desde segunda-feira

O Ministério da Defesa da Rússia anunciou nesta quarta-feira que 959 militares ucranianos que estavam entrincheirados na siderúrgica Azovstal, na cidade portuária de Mariupol, no sudeste da Ucrânia, se renderam desde segunda-feira.

KIEV:

Soldado russo julgado na Ucrânia por crime de guerra se declara culpado

Um soldado russo se declarou culpado, nesta quarta-feira (18), de matar a tiros um civil ucraniano perante um tribunal em Kiev, onde está sendo realizado o primeiro julgamento por crimes de guerra desde a invasão das tropas de Moscou na Ucrânia.

BRUXELAS:

Finlândia e Suécia apresentam pedidos de adesão à Otan

Finlândia e Suécia formalizaram nesta quarta-feira (17) os pedidos de adesão à Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), com a entrega da carta oficial ao secretário-geral da aliança militar, Jens Stoltenberg, em Bruxelas.

MOSCOU:

Rússia anuncia expulsão de dezenas de diplomatas europeus

A Rússia anunciou nesta quarta-feira (18) que expulsará dezenas de diplomatas europeus, em resposta a medidas similares adotadas pelos países ocidentais, num contexto de tensão desde o início de sua invasão da Ucrânia.

BRUXELAS:

UE quer acelerar energias renováveis para se libertar da dependência da Rússia

A Comissão Europeia apresentou nesta quarta-feira (18) um plano de 210 bilhões de euros (mais de 220 bilhões de dólares) que prevê uma aceleração das energias renováveis e economia de energia para se libertar "o mais rapidamente possível" das importações de gás russo, em reação à guerra na Ucrânia.

SYDORIV, Ucrânia:

Campos incendiados no leste da Ucrânia mostram o avanço dos russos

O professor de biologia Oleksiy Poliakov lê um livro no porão de casa, em uma tentativa de ignorar que do lado de fora os ataques russos não dão trégua em um prado que fica na linha de frente dos combates.

=== OUTRAS NOTÍCIAS ===

-- AMÉRICAS

WASHINGTON:

Magnata dos cassinos é processado nos EUA por atuar como agente da China

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos processou iniciou processo na terça-feira contra o magnata dos cassinos de Las Vegas e Macau Steve Wynn, para obrigá-lo a se registrar oficialmente como agente do governo chinês.

ARMENIA:

'Fico', o dique contra 'temida' maré da esquerda na Colômbia

Em tom solene, Federico Gutiérrez pede uma oração pelos militares mortos pela violência na Colombia. Na frente dele, simpatizantes levantam cartazes contra o comunismo. Um público com poucos jovens irrompe em aplausos, quando o candidato promete derrotar o "populismo autoritário" de esquerda.

-- EUROPA

HAIA:

Tribunal Especial para o Kosovo condena veteranos de guerra por intimidação de testemunhas

O Tribunal Especial para o Kosovo (KSC) condenou nesta quarta-feira dois ex-combatentes a quatro anos e meio de prisão por intimidação de testemunhas, na primeira sentença sobre a guerra de independência do Kosovo nos anos 1990 contra a Sérvia.

BELARUS:

Belarus adota pena de morte por 'preparação' de atos de 'terrorismo'

Belarus introduziu a pena de morte para casos de planejamento de ataques, ou de "tentativa de ato de terrorismo", conforme um decreto publicado nesta quarta-feira (18) e citado por agências de notícias russas.

-- ÁSIA

SEUL:

Kim Jong Un denuncia negligência de funcionários por surto de covid-19 na Coreia do Norte

O dirigente norte-coreano Kim Jong Un afirmou que a negligência e preguiça dos funcionários públicos agravaram o surto de covid-19 no país, informou a imprensa oficial nesta quarta-feira, quando o total de casos superou a marca de 1,7 milhão.

SRINAGAR:

A Caxemira indiana, um território sob vigilância cada vez mais orwelliana

Um ambiente cada vez mais orwelliano está se estabelecendo na Caxemira sob administração indiana, onde empresas e comércios são obrigados desde abril a se equiparem com sistemas de vigilância por vídeo.

=== ECONOMIA ===

WASHINGTON:

Banco Mundial destinará mais US$ 12 bi para combater crise alimentar

O Banco Mundial (BM) anunciou, nesta quarta-feira (18), que destinará mais US$ 12 bilhões nos próximos 15 meses para projetos de combate à crise alimentar mundial, agravada pela guerra na Ucrânia.

BRUXELAS:

LONDRES:

Reino Unido tem maior inflação em 40 anos

O índice de inflação disparou a 9% em ritmo anual em abril no Reino Unido, um recorde em 40 anos essencialmente devido aos preços da energia, o que aumenta a crise do custo de vida.

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIA ===

CANNES, França:

Entre glamour e política, a competição começa no Festival de Cannes

O Festival de Cannes abre a corrida pela Palma de Ouro nesta quarta-feira com o filme "A Mulher de Tchaikovsky", do cineasta russo Kirill Serebrennikov, crítico de seu governo, e no tapete vermelho Tom Cruise trará o glamour com seu novo "Top Gun".

GENEBRA:

ONU: indicadores cruciais da mudança climática bateram recordes em 2021

Quatro indicadores fundamentais da mudança climática bateram recordes em 2021, informou a ONU, com a advertência de que o sistema energético mundial conduz a humanidade para uma catástrofe.

WASHINGTON:

Médica holandesa diz que continuará enviando pílulas abortivas a mulheres nos EUA

A médica holandesa Rebecca Gomperts, de 55 anos, se dedica há anos à luta pelo acesso ao aborto no mundo.

=== ESPORTE ===

-- FUTEBOL

- Acompanhamento dos principais campeonatos europeus

