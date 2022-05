Nadal faz treino aberto na quadra central de Roland Garros

Depois de sentir um incômodo no pé esquerdo durante o Masters 1000 de Roma há pouco mais de uma semana, Rafael Nadal apareceu nesta quarta-feira na quadra central de Roland Garros para um treinamento aberto.

Enquanto o público assistia à atividade do grego Stefanos Tsitsipas, de repente ouve-se um clamor: Nadal entrava em "sua" quadra, onde já levantou 13 vezes o troféu de Roland Garros.

No treino, 'Rafa' trocou bolas com o também espanhol Jaume Munar, praticou exercícios de voleio, smashes e saques durante duas horas sem demonstrar problemas físicos.

Durante o torneio de Roma, o espanhol sentiu dores no pé esquerdo, que o afetam desde o início da carreira, na derrota nas oitavas de final para o canadense Denis Shapovalov.

A lesão de Nadal é chamada de síndrome de Müller-Weiss, uma osteonecrose rara que se apresenta na forma de dor crônica na área do tornozelo.

Caso não sofra com as dores, ele tentará seu 14ª título em Roland Garros e aumentar seu recorde de maior vencedor de torneios Grand Slam, atualmente com 21 conquistas.

Nadal conhecerá seu primeiro adversário no Aberto da França depois do sorteio que será realizado na próxima quinta-feira.

