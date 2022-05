Lula se casa nesta quarta em SP, a cinco meses das eleições

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva se casa nesta quarta-feira (18) em São Paulo com Rosângela da Silva, mais conhecida como "Janja", uma socióloga 21 anos mais jovem que pode se tornar a primeira-dama do Brasil se ele vencer as eleições de outubro.

É o terceiro casamento de Lula, viúvo duas vezes. Aos 76 anos, dirá "sim" a esta mulher sorridente de 55 anos, feminista e militante de longa data do Partido dos Trabalhadores (PT).

Os noivos pediram discrição máxima aos cerca de 200 convidados previstos na cerimônia, cujo local foi revelado a eles apenas na véspera, por meio de um QR Code impresso no convite.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Nos últimos dias, circularam vários rumores nas redes e colunas sociais sobre os custos da festa e as bebidas que serão servidas.

De acordo com a CNN Brasil, o cardápio consistirá em "sabores tipicamente brasileiros", como bobó de camarão, casquinha de siri com pimenta de cheiro e arroz de carne seca com manteiga de garrafa.

A festa deve durar cerca de nove horas, animada por um DJ e música ao vivo.

O vestido da noiva foi desenhado pela estilista brasileira Helô Rocha e, segundo a imprensa, é feito de organza e bordados artesanais.

A futura esposa de Lula, filiada ao PT desde 1983, estudou Sociologia na Universidade Federal do Paraná e trabalhou durante quase 20 anos na Itaipu Binacional em Curitiba.

Embora a imprensa afirme que os dois se conhecem há décadas, a assessoria de Lula garante que eles iniciaram seu relacionamento no final de 2017.

Porém, o romance se manteve em segredo até maio de 2019, quando Lula já estava preso havia mais de um ano na sede da Polícia Federal de Curitiba após ser condenado por corrupção no âmbito da Lava Jato.

Janja participou ativamente do acampamento que militantes do PT montaram em frente à prisão, exigindo sua liberdade, e foi buscá-lo em sua saída, em novembro de 2019.

Desde que Lula teve suas condenações anuladas e ficou habilitado para disputar as eleições, ela tem o acompanhado em várias de suas aparições públicas, incluindo o lançamento de sua pré-candidatura este mês em São Paulo.

lg/mel/app/gm/ic/mvv

Tags