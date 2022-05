Líder opositor ao governo de Ortega é detido na Nicarágua

O opositor Yubrank Suazo, um dos líderes dos protestos de 2018 contra o governo de Daniel Ortega na Nicarágua, foi detido de forma violenta nesta quarta-feira (18), denunciou uma organização de direitos humanos.

Suazo foi detido na cidade de Masaya (sudeste) e permanecerá na prisão de El Chipote por pelo menos 48 horas para investigação, segundo o independente Centro Nicaraguense de Direitos Humanos.

O líder de 31 anos havia denunciado no fim de semana o cerco policial à casa de seus pais em Masaya, onde estava hospedado, e à igreja de San Juan Bautista, onde o padre Harving Padilla, crítico do governo, celebra missa.

Suazo é membro do diretório político do grupo opositor Aliança Cívica pela Justiça e Democracia (ACJD). Participou dos protestos de 2018 contra o governo de Ortega em Masaya, quando foi detido.

Foi liberado em junho de 2019, em uma anistia concedida a 600 opositores presos após negociações entre governo e oposição, representada pela ACJD, com a mediação da Igreja católica.

Suazo é "um dos mais perseguidos, apesar disso permaneceu em sua cidade natal (...) após sua libertação, não teve permissão para estar em sua casa. Aandava de um lugar para outro para estar seguro", disse Yonarqui Martínez, seu advogado, ao site Artigo 66.

Cento e oitenta e dois opositores estão presos na Nicarágua, segundo organizações de direitos humanos. Ortega, um ex-guerrilheiros no poder desde 2007, acusa os opositores presos de conspirar para derrubá-lo, com ajuda de Washington.

A chanceler chilena e ex-presidente da Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), Antonia Urrejola, considerou o ocorrido com Suazo como uma "detenção arbitraria".

Urrejola, que acompanhou a crise no país durante sua gestão na comissão, assegurou que "deter estes abusos e a democratização na Nicarágua são objetivos do Chile e da comunidade internacional. Sempre estamos dispostos a dialogar com essa finalidade".

