Eintracht Frankfurt bate Rangers nos pênaltis e é campeão da Liga Europa

O Eintracht Frankfurt se sagrou campeão da Liga Europa nesta quarta-feira ao bater nos pênaltis o Rangers por 5 a 4, depois de um empate em 1 a 1 no tempo normal e uma prorrogação sem gols.

O time escocês saiu na frente aos 12 do segundo tempo com Joe Aribo, mas aos 24 o colombiano Borré empatou para o Eintracht. Nos pênaltis, Aaron Ramsey desperdiçou para o Rangers e o título ficou com os alemães.

