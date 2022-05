Confiamos que Finlândia e Suécia terão acesso eficaz à Otan, diz Sullivan

Assessor de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan afirmou hoje que o governo americano está confiante de que Finlândia e Suécia terá um "processo de acesso eficaz" à Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan). Ele disse esperar que diferenças com a Turquia sejam superadas e comentou que o governo americano está em contato com o turco, para resolver o assunto, após o governo turco ameaçar vetar essa entrada.

Durante entrevista coletiva da Casa Branca, Sullivan lembrou que os líderes de Finlândia e Suécia visitarão a Casa Branca nesta quinta-feira. Ele qualificou a potencial entrada dos dois países na Otan como um "evento histórico", importante para reforçar a segurança na região.

Sullivan argumentou que a invasão da Rússia na Ucrânia reforçou o argumento por uma aliança defensiva, como a Otan.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A autoridade ainda lembrou que o presidente americano, Joe Biden, viajará à Ásia nesta semana, com paradas na Coreia do Sul e no Japão. Segundo ele, o governo dos EUA possui informações de que a Coreia do Norte pode realizar alguma "provocação" por volta do momento da visita de Biden à região, por exemplo com um eventual teste nuclear. Sullivan disse que os EUA estão em contato com aliados na Ásia para lidar com esse quadro.

Tags