Comunicado do Business Wire :TheoremOne

A TheoremOne, líder em inovação, engenharia e design ágil e full-stack que ajuda grandes empresas a promover transformação digital estratégica, anunciou hoje sua fusão com a S4Capital plc (SFOR.L), uma empresa de serviços de marketing e publicidade digital liderada pela tecnologia.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20220517005584/pt/

TheoremOne's merger with S4Capital will accelerate their shared vision to disrupt the technology consulting ecosystem. (Graphic: Business Wire)

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A fusão acelerará a transição da S4Capital para se tornar uma empresa de tecnologia e inovação, impulsionada pela combinação de arte e ciência. Como parceiro de inovação e engenharia de empresas da Global 1000, a TheoremOne desempenhará um papel crítico nessa evolução.

Com a fusão, a TheoremOne agora terá acesso a dezenas de novos recursos, incluindo os de mídia, conteúdo, dados e análises verticais. A fusão com a S4Capital traz para a órbita da TheoremOne agências exclusivas e inovadoras, como a Media.Monks, líder em experiências digitais de marca, conteúdo e dados de marketing.

"Queríamos um parceiro que pudesse atuar como acelerador do nosso crescimento e que se dedicasse a nos ajudar a revolucionar o ecossistema de consultoria de tecnologia, e unir forças com Media.Monks e S4Capital significa que estaremos trabalhando com alguns dos melhores talentos do mundo", disse Brady Brim-DeForest, CEO da TheoremOne. "A cultura empreendedora e focada no crescimento da S4Capital é algo que, tenho certeza, fará com que a nossa equipe se sinta em casa."

A S4Capital plc (SFOR.L) é a empresa de serviços de marketing e publicidade digital da nova era/nova era liderada por tecnologia, criada por Sir Martin Sorrell em maio de 2018. Sua estratégia é construir um negócio de serviços de publicidade e marketing puramente digital para clientes globais, multinacionais, regionais e locais, bem como marcas de influenciadores orientados para a geração do milênio. Isso será obtido com a integração de empresas líderes em três áreas de atuação: Serviços de conteúdo, dados e mídia digital e tecnologia, com ênfase em execuções "mais rápidas, melhores e mais baratas" em um ambiente "always-on" voltado para o consumidor e com uma estrutura unitária.

Sir Martin Sorrell, presidente executivo da S4 Capital, disse: "Como a interseção de marketing, vendas e tecnologia da informação continua a ser um tema fundamental para marcas e todos os executivos de alto nível, nós, da S 4A Capital, estamos criando uma oferta genuinamente integrada para nossos clientes, que inclui os melhores serviços de tecnologia da categoria combinados com conhecimento especializado em conteúdo e mídia digital e de dados. Estamos muito satisfeitos em receber Brady, Will, David e seus colegas - sua visão e ambição sem dúvida são muito compatíveis com a nossa empresa".

A TheoremOne continuará operando de forma autônoma, e sua equipe de liderança manterá o controle operacional. Brim-DeForest continuará atuando como CEO, o fundador William Jessup como diretor de serviços e David Kullmann como diretor de equipe e de equipes integradas. A liderança da TheoremOne se reportará diretamente ao Comitê Executivo da S4Capital, com um amplo mandato para continuar a desenvolver seus recursos e carteira de clientes de categoria internacional.

"Estamos entusiasmados em embarcar na próxima fase do crescimento e desenvolvimento da TheoremOne com nossos parceiros da Media.Monks e S4Capital", disse Will Jessup, fundador e diretor de serviços da TheoremOne.

"Estamos empolgados em compartilhar nossa visão de revolucionar o modelo tradicional de consultoria com a Media.Monks e a S4Capital. Juntos, daremos aproveitamento máximo aos recursos do TheoremOne para impulsionar a transformação das empresas que a tecnologia possibilita. Essa fusão única trará valor exponencial à nossa carteira de clientes comuns e muito mais", disse David Kullmann, sócio e diretor de serviços de equipe da TheoremOne.

Sobre a TheoremOne®

A TheoremOne é uma empresa de inovação e engenharia que aconselha clientes com relação à estratégia, engenharia, design e cultura de produtos, e estabelece parceria com eles para desenvolver e lançar soluções impulsionadas por tecnologia para os seus problemas mais complexos.

A TheoremOne foi fundada em 2007 por Will Jessup (fundador e diretor de serviços) e é liderada por Brady Brim-DeForest (CEO) desde 2017. Com uma equipe de mais de 370 especialistas distribuídos por todo o mundo (70% na América do Norte), a TheoremOne ajuda clientes como American Express, AT&T, Intel, Starbucks, Caterpillar e várias das principais empresas de tecnologia do mundo a conceituar, construir, dar suporte e administrar seus produtos, serviços e experiências digitais.

A TheoremOne é escolhida pelos clientes quando os resultados são o mais importante, o que transforma a empresa em agente de mudança e impulsiona uma transformação que envolve não apenas tecnologia, mas também pessoas, processos e liderança.

Sediada em Los Angeles, EUA, a equipe global de engenheiros, designers, especialistas em tecnologia, investigadores, estrategistas e assessores da TheoremOne conta com uma experiência profunda em uma ampla variedade de setores, inclusive eletrônicos de consumo, automotivo, fabricação, cadeia de suprimentos, cuidados de saúde, finanças e entretenimento.

Sobre a S4Capital

A S4Capital plc (SFOR.L) é a empresa de serviços de marketing e publicidade digital da nova era/nova era liderada por tecnologia, criada por Sir Martin Sorrell em maio de 2018.

Sua estratégia é construir um negócio de serviços de publicidade e marketing puramente digital para clientes globais, multinacionais, regionais e locais e marcas de influenciadores orientados para a geração do milênio. Isso será obtido com a integração de empresas líderes em três áreas de atuação: Serviços de conteúdo, dados e mídia digital e tecnologia, com ênfase em execuções "mais rápidas, melhores e mais baratas" em um ambiente "always-on" voltado para o consumidor e com uma estrutura unitária.

O segmento digital é de longe o que mais cresce no mercado da publicidade. A S4Capital estima que, em 2021, o segmento digital representou, pela primeira vez, mais de 60% das despesas globais com publicidade, ou US$ 400-450 bilhões de um total de US$ 680-700 bilhões (excluindo mais de US$ 500 bilhões em marketing promocional, o principal alvo da plataforma de publicidade da Amazon) e projeta que até 2025 as despesas globais com publicidade atingirão US$ 975 bilhões, com um crescimento aproximado da participação do segmento digital para 70%, acelerado pelo impacto da covid-19. De fato, 97% do crescimento projetado nas despesas com publicidade entre 2021 e 2025 virá do segmento digital. As despesas globais em transformação digital (o principal mercado-alvo para os serviços de tecnologia) estão crescendo a uma CAGR de 21% e devem chegar a US$ 879 bilhões até 2025.

Em 2018, a S4Capital se fundiu com a MediaMonks, a empresa líder de produção de conteúdo digital criativo listada na AdAge, liderada por Victor Knaap e Wesley ter Haar, e depois com a MightyHive, fornecedora líder de mercado de soluções de mídia digital para profissionais de marketing e agências que pensam no futuro, liderada por Peter Kim e Christopher S. Martin.

Desde então, MediaMonks e MightyHive se uniram a mais de 25 empresas de serviços de conteúdo, mídia digital e de dados e tecnologia. Para obter uma lista completa, acesse o site da S4Capital.

Em agosto de 2021, a S4Capital lançou sua marca unitária para a fusão de MediaMonks e MightyHive, que passou a se chamar Media.Monks, representada por uma logomarca dinâmica que apresenta o icônico hexágono da MightyHive. Como marca operacional, a Media.Monks sustenta a agilidade, o conhecimento digital e a eficiência da S4Capital e é o próximo passo para cumprir sua promessa fundamental de unificar conteúdo, mídia digital e de dados e serviços de tecnologia.

Victor Knaap, Wesley ter Haar, Pete Kim, Christopher Martin, Mary Basterfield e Scott Spirit ingressaram na diretoria da S4 como diretores executivos. O Conselho de Administração da S4Capital também inclui Rupert Faure Walker, Paul Roy, Daniel Pinto, Sue Prevezer, Elizabeth Buchanan, Naoko Okumoto, Margaret Ma Connolly, Miles Young e Peter Rademaker.

A empresa agora tem mais de 8.800 colaboradores em 33 países, nas Américas, Europa, no Oriente Médio e África e Ásia-Pacífico, e capitalização de mercado atual de aproximadamente £ 1,75 bilhão (cerca de US$ 2,14 bilhões) e seria listada no FTSE 200. A empresa atingiu o status de unicórnio em pouco mais de um ano, uma conquista única no setor de serviços de publicidade e marketing. Sir Martin foi CEO da WPP por 33 anos, transformando-a de uma empresa "de fachada" de £ 1 milhão em 1985 na maior empresa de serviços de publicidade e marketing do mundo, com uma capitalização de mercado de mais de £ 16 bilhões no dia em que ele saiu. Sua capitalização de mercado atual é de £ 10,8 bilhões, caindo para o terceiro lugar, atrás de Omnicom e Publicis pela primeira vez. Antes disso, Sir Martin foi diretor financeiro do Grupo da Saatchi & Saatchi Company Plc por nove anos.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220517005584/pt/

Contato

Andrew Upah Relações Públicas da TheoremOne [email protected]

© 2022 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.

Tags