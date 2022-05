Comunicado do Business Wire :Sermo

Uma nova pesquisa da Sermo, uma comunidade online de médicos e líder em conhecimentos mundiais de HCP, programada para a conferência anual da Sociedade Americana de Oncologia Clínica (ASCO) descobriu que quase metade (47%) dos oncologistas participantes estão mais interessados em novos dados apresentados sobre câncer de pulmão. Isto é seguido por um interesse igualmente elevado em novos dados sobre câncer de mama, conforme relatado por 44% dos oncologistas pesquisados. Além disto, oncologistas / hematologistas relataram que estão mais animados em aprender sobre tratamentos com anticorpos direcionados a tumores, segundo relatado por 54% dos pesquisados.

Antes do Encontro Anual da ASCO, novas pesquisas e inovações em câncer são o principal motivo pelo qual os oncologistas / hematologistas pesquisados estão participando da conferência este ano (59%). Contudo, o modo como muitos oncologistas planejam participar parece diferente, já que apenas 18% dos oncologistas / hematologistas pesquisados disseram que irão participar da ASCO pessoalmente este ano.

Uma visão sobre os impactos negativos da pandemia no tratamento do câncer a nível mundial

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os oncologistas estão preocupados com a maneira como a pandemia afetou os pacientes com câncer atuais e potenciais. Mais de três quartos (76%) dos oncologistas / hematologistas pesquisados disseram ter visto pacientes em sua clínica atrasarem as consultas e o tratamento devido à pandemia. Sendo também preocupação de muitos oncologistas / hematologistas, mais da metade (52%) dos entrevistados disseram que sua prática percebeu uma diminuição na taxa de exames de câncer. Mais comumente, relataram uma redução nos exames de mamografia (74%) e colonoscopia (70%).

"Sobrevivi à minha própria batalha contra o câncer no auge da COVID após descobrir que tinha leucemia mieloide aguda em uma triagem, e assim este tema é próximo e caro para mim", disse Peter Kirk, diretor executivo da Sermo. "Esta pesquisa revela que ainda temos um longo caminho a trilhar para voltar ao "normal" em termos de prevenção e tratamento do câncer, sendo que eventos como a ASCO são cruciais para reforçar os mais altos padrões de tratamento e inovações na luta para acabar com o câncer em todo o mundo."

Outras preocupações dos oncologistas sobre como a pandemia afetou os pacientes em sua prática incluem:

-- Metade dos oncologistas / hematologistas pesquisados (51%) disse que os pacientes com câncer em sua prática se sentiram "deixados para trás" à medida que as cidades corriam para voltar ao normal.

-- Long Covid é um problema significativo para pacientes com câncer que foram infectados anteriormente. Dois terços (66%) dos oncologistas / hematologistas pesquisados disseram que os pacientes com câncer em tratamento em sua prática e que foram infectados anteriormente estão se deparando com problemas de Long Covid.

-- A maioria dos oncologistas / hematologistas (89%) pesquisados vem recomendando um segundo reforço para pacientes em sua prática que se qualificam.

Esta pesquisa foi realizada como parte do Barômetro em Tempo Real da Sermo como uma edição especial programada para a conferência anual da ASCO. A pesquisa incluiu mais de 300 oncologistas e oncologistas / hematologistas nos EUA e na UE5 entre 27 de abril e 6 de maio de 2022. Para explorar mais descobertas do mais recente Barômetro em Tempo Real da Sermo, acesse app.sermo.com/covid19-barometer.

Sobre a Sermo:

A Sermo transforma a experiência, o conhecimento e as observações do médico em informações acionáveis para a comunidade mundial de saúde. Envolvendo-se com mais de 1,3 milhão de HCPs em 150 países, a empresa proporciona aos médicos uma plataforma social e uma comunidade exclusiva que promove a cooperação e as impactantes discussões ponto a ponto sobre temas importantes para eles e seus pacientes. A Sermo oferece acesso sob demanda a médicos mediante um conjunto de tecnologia proprietária para fornecer inteligência comercial que traz benefícios a farmacêuticos, parcerias de saúde e à comunidade médica em geral. Para saber mais, acesse www.sermo.com

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220518005396/pt/

Contato

Mídia: Allyson Noonan AN Communications [email protected]

© 2022 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.

Tags