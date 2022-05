Comunicado do Business Wire :SD Association

A SD Association (SDA) anunciou hoje três avançados recursos de segurança na nova especificação SD 9: capacidade para reinicialização, armazenamento confiável em grupo de computação (Trusted Computing Group, TCG) e memória autenticada para bloco de memória com proteção contra reprodução (Replay Protected Memory Block, RPMB). A SD 9 proporciona aos fabricantes a capacidade de utilizar um cartão de memória SD para todas as necessidades de armazenamento e memória, simplificando futuros upgrades ou reparos de dispositivos, e aprimorando os recursos de segurança para aplicações em que os cartões estão intimamente ligados a hosts específicos.

A SD 9 define os recursos para reinicialização rápida e segura, oferecendo aos cartões a capacidade de atuarem como a memória do código de reinicialização de um dispositivo ao mesmo tempo em que oferecem um processo simples e rápido para carregar o código de reinicialização, juntamente com métodos seguros para atualização futura dos códigos de reinicialização. A SD 9 adiciona o armazenamento seguro TCG ao incorporar a funcionalidade de unidade com criptografia automática. A especificação define RPMB como uma memória oculta e protegida, acessível apenas por meio de um processo seguro de autenticação, que também fornece um processo seguro para carregar o código de reinicialização além de mecanismos de proteção contra gravação e de segurança para reprodução.

Os dispositivos mais bem adequados para os novos recursos definidos pela SD 9 são computadores Chromebook?, tablets, drones, câmeras de vigilância, câmeras de painel, consoles de jogos, headsets e óculos para realidade virtual, pequenos módulos de Internet das Coisas e dispositivos médicos vestíveis, entre outros. SD 9 também ajuda os fabricantes de produtos a cumprirem os novos regulamentos sobre o direito ao reparo e simplifica os processos de upgrade e reparo para dispositivos instalados em locais sem conexão à internet.

"Os cartões de memória SD são uma opção atraente para armazenamento e memória, pois reiniciam dispositivos, podem alcançar níveis de desempenho SSD e simplificam os reparos ou atualizações de dispositivos", afirmou Hiroyuki Sakamoto, presidente da SDA. "A especificação SD 9 oferece aos fabricantes de produtos diversas opções interessantes ao definirem as necessidades de memória e armazenamento dos dispositivos."

Os recursos opcionais definidos na SD 9 estão disponíveis nos formatos microSD e de cartão de memória SD de tamanho completo. Os recursos podem ser aplicados a todos os tipos de capacida de, desde cartões de memória SD até SDUC, prestes a chegar. E o mais importante é que esses recursos serão compatíveis com SD Express, que pode alcançar níveis de desempenho SSD de até 4 GB/seg.

A SDA preparou um artigo que detalha os novos e interessantes recursos definidos pela SD 9 para cartões de memória SD.

SD Association

A SD Association é um ecossistema global de aproximadamente 800 empresas de tecnologia responsáveis pela definição de normas interoperáveis de SD. A associação incentiva o desenvolvimento de produtos eletrônicos de consumo, de comunicação sem fio, geração de imagem digital e rede que utilizam a tecnologia SD líder de mercado. O padrão SD é a opção ideal para consumidores e conquistou mais de 80% do mercado de cartões de memória com sua interoperabilidade confiável e formato de fácil utilização. Atualmente, a interoperabilidade do SD está presente em smartphones, tablets, drones, dispositivos de IoT, HDTVs, reprodutores de áudio, sistemas automotivos, computadores, câmeras digitais fotográficas e de vídeo. Para obter mais informações ou se associar à SDA, acesse o site da Association em https://www.sdcard.org.

Os logotipos SD são marcas comerciais licenciadas pela SD-3C LLC.

As especificações para armazenamento TCG estão protegidas por direitos autorais e são publicadas pelo Trusted Computing Group®. The Trusted Computing Group é uma marca comercial do Trusted Computing Group.

Chromebook? é marca comercial da Google LLC.

