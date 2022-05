Comunicado do Business Wire :Risk Management Solutions, Inc.

RMS®, uma empresa da Moody's Analytics e uma empresa líder mundial em modelagem e soluções de risco, anuncia hoje que lançará quatro novos modelos de alta definição? (HD), incluindo Europe Windstorm, North America Winterstorm (WT), North America Severe Convective Storm (SCS), e Terrorism.

Os modelos RMS HD representam a próxima geração de modelagem de risco, fornecendo análise e granularidade mais profundas da Moody's. Os modelos probabilísticos HD incorporam uma estrutura baseada em simulação de alta fidelidade para modelar a frequência e a gravidade do evento, para fornecer um grande passo à frente na qualidade da quantificação do risco de catástrofe. A estrutura permite que as pegadas de eventos sejam representadas de forma mais realista em conjuntos de eventos maiores.

O novo modelo RMS Europe Windstorm HD aprimora ainda mais o modelo atual e cobrirá 17 países, adicionando Finlândia e Lichtenstein. O modelo HD inclui uma visualização da variabilidade climática e expandiu a análise de tempestades para incluir o Reino Unido, Irlanda, França e Bélgica. O agrupamento Storm será modelado nativamente dentro da estrutura HD, juntamente com a opção de executar o modelo sem agrupamento. Instalações industriais, risco dos construtores e carga marítima também serão cobertos. Com o novo modelo, a RMS poderá oferecer uma solução completa de alta definição para todos os perigos climáticos atmosféricos em toda a Europa, incluindo o modelo Europe SCS HD, modelo Europe Windstorm HD - e modelo Europe Flood HD, que foi particularmente relevante durante as inundações de Berndt em 2021.

As perdas seguradas excepcionalmente altas do evento climático de inverno severo nos EUA de fevereiro de 2021 colocaram o perigo da tempestade de inverno em foco. Os modelos RMS North America Winterstorm e RMS North America SCS HD se beneficiam de uma estrutura baseada em simulação que representa melhor a natureza dependente do tempo da frequência e do risco de eventos SCS/WT. Isso inclui agrupamento de eventos, sazonalidade e a representação de perigo cumulativo, como surtos de SCS de vários dias ou o acúmulo cumulativo de neve em um prédio devido a várias nevascas.

A RMS lançou seu modelo de terrorismo líder de mercado em 2002, para ajudar as empresas a gerenciar melhor os riscos expostos e quantificar perdas e baixas devido ao macroterrorismo. Como parte do conjunto de recursos que a Moody's oferece aos clientes, o novo modelo RMS Terrorism HD oferece maior transparência na geração de probabilidade de excedência (EP), com saídas e processos de análise consistentes com outros modelos RMS HD. As melhorias no fluxo de trabalho incluem recursos expandidos de modelo financeiro, seleções multirregionais, compensação de propriedade e trabalhadores em uma única análise e introduz causas de perda selecionáveis: convencional, somente fogo ou química, biológica, radiológica e nuclear (QBRN).

A disponibilidade geral planejada para o modelo RMS Terrorism HD será em 2022, modelo Europe Windstorm HD em 2023 e North America Winterstorm e North America Severe Convective Storm em 2024.

Julie Serakos, vice-presidente sênior de gerenciamento de produção de modelos, RMS,afirmou: "Os modelos de alta definição RMS estão proporcionando uma mudança radical na análise de risco em todo o setor de seguros. Todos os recursos tecnológicos da RMS Intelligent Risk Platform? suportam os aprimoramentos do modelo RMS HD para clientes. Esses anúncios de modelo se baseiam no compromisso contínuo da Moody's em trazer análises confiáveis e precisas para modeladores, subscritores, C-suite e em todo o setor. A RMS sempre investiu em ciência e tecnologia de ponta para garantir que os clientes tenham algumas das melhores informações disponíveis para ajudá-los em suas decisões de risco".

Sobre a RMS

A Risk Management Solutions, Inc. (RMS), uma empresa da Moody's Analytics, molda a visão mundial do risco para seguradoras, resseguradoras, organizações de serviços financeiros e o setor público. Capacitamos as organizações a avaliar e gerenciar o risco mundial de catástrofes naturais e causadas pelo homem, incluindo furacões, terremotos, inundações, mudanças climáticas, cibernética e pandemias. Os modelos da RMS são a base do setor de propriedade e sinistros de quase US$ 2 trilhões, sendo que muitas seguradoras, resseguradoras e corretoras ao redor do mundo confiam na ciência do modelo da RMS.

A RMS ajudou a ser pioneira no setor de risco de catástrofe e continua a liderar em inovação, oferecendo ciência, tecnologia e mais de 300 modelos de risco de catástrofe incomparáveis. Líderes de vários setores podem lidar com os riscos de amanhã com o RMS Intelligent Risk Platform?, a única nuvem aberta com aplicativos colaborativos e análises unificadas que podem impulsionar a excelência no gerenciamento de riscos em organizações e setores.

Ao respaldar ainda mais a transição do setor para o gerenciamento moderno de riscos, a RMS liderou o Risk Data Open Standard (RDOS), um esquema de dados moderno e de padrão aberto concebido para ser um ativo extensível e flexível em sistemas de modelagem / análise.

A RMS é uma parceria de soluções confiável, permitindo um gerenciamento de riscos eficaz para uma melhor tomada de decisões de negócios na identificação e seleção de riscos, mitigação, subscrição e gerenciamento de portfólio.

A RMS é uma subsidiária da Moody's Corporation (NYSE: MCO) e opera como parte do segmento comercial da Moody's Analytics. A Moody's Analytics é operacional e legalmente separada da agência de classificação de crédito Moody's Investors Service.

