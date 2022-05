Comunicado do Business Wire :Qobuz

Hoje, uma das mais completas plataformas de música finalmente chega ao Brasil. Qobuz, o serviço de streaming de alta resolução, dispõe de uma experiência única e exclusiva aos amantes da música. Pioneira em som de alta qualidade desde 2007, a plataforma francesa oferece uma opção alternativa aos serviços de streaming a milhões de fãs, priorizando a qualidade de som e o conteúdo editorial.

"Estamos muito animados em oferecer nossos serviços no Brasil, onde muitos fãs de música têm esperado ansiosamente a chegada de um serviço de áudio de alta qualidade. O mercado está amadurecendo e existe uma grande demanda para diferentes opções musicais. Desde o início, a Qobuz tem apostado em oferecer uma opção alternativa de streaming através de uma experiência baseada em ecletismo e respeito pelos artistas. Agora, os brasileiros poderão ter acesso a um serviço que oferece um grande espaço para artistas novos e independentes que estão fora do mainstream", disse Pierre Largeas, diretor-executivo do Sul da Europa e América da Latina da Qobuz.

Qobuz, uma experiência musical única e autêntica

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Fundada em 2007, a Qobuz oferece uma experiência musical única e autêntica para pessoas apaixonadas por música. Com um catálogo de milhões de faixas, que serão liberadas no decorrer das próximas semanas, a Qobuz oferece diversidade musical e uma oportunidade para todos os entusiastas musicais de descobrirem, aprenderem e compartilharem suas músicas em um ambiente com áudio de primeira linha.

No catálogo da Qobuz existe uma enorme variedade de gêneros musicais, incluindo jazz, música clássica, pop rock, folk, metal e mais, apresentando a cena musical de forma completa a partir de um repertório recheado de artistas internacionais. Músicos locais também se apresentam na plataforma como um de seus principais diferenciais, para que os assinantes da plataforma possam explorar a rica cena local e os álbuns e artistas que fizeram da cena musical brasileira uma das melhores e mais reconhecidas no mundo.

Conteúdo de qualidade e recomendações humanizadas

Qobuz também oferece um rico conteúdo editorial. Com meio milhão de resenhas de álbuns, livretos, entrevistas com os artistas e biografias, fãs de música terão acesso a milhares de conteúdos para nutrir sua educação musical. Qobuz prioriza uma curadoria humana e personalizada, tendo recomendações e playlists feitas por um seleto time de entusiastas de músicas para destacar artistas em ascensão, permitindo que artistas locais e internacionais menos conhecidos possam ser descobertos e apreciados. Esse diferencial satisfaz a demanda crescente de valorização ao trabalho do artista.

A plataforma também oferece mais espaço para artistas independentes e não-mainstreams, destacando o que é novo e relevante na cena musical, enquanto também traz clássicos para enriquecer a experiência. Como parte da inauguração da plataforma, a equipe da Qobuz preparou uma curadoria de playlists contendo artistas nacionais para serem (re)descobertos.

Qobuz, qualidade sonora aprovada por artistas

Desde seu início, o foco da Qobuz é oferecer a melhor qualidade sonora disponível para os nerds de músicas. A pioneira alta qualidade de som da plataforma oferece aos assinantes um áudio profissional, em Hi-Res "qualidade de áudio" (24-Bit a 192 kHz) e qualidade de CD (também conhecida como HiFi ou HD), para garantir uma qualidade de som ímpar da forma que os artistas pretendiam entregar suas canções desde o início. Essa diferença vem de encontro com a demanda para um som de alta qualidade de streaming que valoriza o trabalho do artista.

-0- *T Planos da Qobuz A Qobuz oferece diferentes assinaturas, permitindo que os usuários ouçam e descubram músicas de forma ilimitada. QOBUZ STUDIO: ? STUDIO SOLO: R$21,60 por mês* (conta individual) ? STUDIO DUO: R$29,90 por mês* (1 assinatura para 2 contas) ? STUDIO FAMILY: R$34,99 por mês* (até 6 contas em uma única assinatura) *Valor válido para assinatura com pagamento único anual Assinaturas DUO e FAMILY estão disponíveis para pessoas que moram no mesmo endereço. O aplicativo da Qobuz está disponível para download de graça. Para ouvir músicas da forma que os artistas planejavam de início, faça o download do aplicativo da Qobuz hoje via Android ou iOS. Acesse o site para mais informações. Siga a @qobuz no Instagram*T

-

Sobre a Qobuz

Fundada em 2007, a pioneira em som de alta qualidade, a Qobuz é uma plataforma francesa de streaming e download que vem de encontro com as necessidades de amantes de música e audiófilos. A plataforma está disponível em 25 países ao redor do mundo como Europa, Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia, América Latina e Japão (disponível apenas para download em Hi-Res). Qobuz oferece uma gama excepcional de conteúdo editorial exclusivo feito por um time especializado. Com um catálogo com mais de 80 milhões de faixas, Qobuz também traz a mais rica experiência de alta resolução (Hi-Res) no mercado. Qobuz é licenciado para áudio Hi-Res pela Japan Audio Society (JAS). Para mais informações, acesse o site qobuz.com.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220504006372/pt/

Contato

Precisando de mais informações, por favor, entre em contato. Obrigada. Abs, Valéria ATTi Comunicação Valéria Blanco Eliz Ferreira 11.3729-1455 | 3729-1456 | 99105-0441 [email protected]

© 2022 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.

Tags