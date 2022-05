Comunicado do Business Wire :NetApp

A NetApp® (NASDAQ: NTAP), uma empresa de software global, baseada em nuvem e centrada em dados, anunciou hoje a disponibilidade geral da Spot PC, a solução "desktop como serviço" (Desktop-as-a-Service, DaaS) em nuvem gerenciada, com segurança, automação, observabilidade e otimização projetadas para a nuvem pública e necessidades dos ambientes de trabalho remotos e distribuídos atuais.

Disponível hoje, a Spot PC fornece a provedores de serviços gerenciados (Managed Service Providers, MSPs) e seus clientes uma solução de desktop em nuvem otimizada para segurança, privacidade e eficiência de infraestrutura, com preços previsíveis para reduzir as dificuldades gerais de suporte e permitir que a equipe existente forneça e suporte um número muito maior de desktops, aumentando a lucratividade.

Com a rápida aceleração de ambientes de trabalho híbridos, organizações foram obrigadas a evoluir a infraestrutura de TI para suportar ambientes de trabalho remotos, criando equipes distribuídas e habilitando escritórios híbridos enquanto enfrentam dificuldades na cadeia de suprimentos e ameaças de segurança cibernética.

As soluções mais comuns disponíveis para entregar desktops remotos, baseadas em infraestrutura de desktop virtual (virtual desktop infrastructure, VDI) nunca foram projetadas para a nuvem pública, exigindo assim um esforço significativo para a administração, gerenciamento e solução de problemas. Como resultado, as atuais ofertas de desktop remoto vêm com relevantes dificuldades operacionais, podem demandar tempo e serem complexas para configurar, migrar e gerenciar e são caras para implantar e operar.

"Atualmente, provedores de serviços e empresas exigem as ferramentas e soluções certas que são construídas para a nuvem para obter a eficiência ideal dos seus recursos", disse Anthony Lye, vice-presidente executivo de serviços de nuvem pública da NetApp. "Com a Spot PC, estamos preparando MSPs e empresas para oferecerem soluções de desktop em nuvem diferenciadas e lucrativas ao mercado para atender à crescente demanda dos seus clientes e permitindo que entreguem experiências de trabalho remoto flexíveis, seguras e adequadas para uma variedade de usuários em diversas localidades e regiões."

A Spot PC entrega uma abrangente solução como serviço para esses desafios, permitindo que MSPs e empresas forneçam desktops em nuvem seguros, confiáveis e totalmente otimizados para suportar uma ampla gama de necessidades.

A Spot PC fornece a MSPs e empresas a habilidade para:

-- Oferecer desktops em nuvem com velocidade, flexibilidade e agilidade em várias localidades e regiões para suportar uma grande variedade de tarefas para usuários de computação técnica e de conhecimento.

-- Garantir que ambientes de desktop em nuvem atendam aos requisitos de segurança, disponibilidade e desempenho sem sobrecarregar equipes de TI.

-- Fornecer uma estrutura de custos previsível utilizando IA e automação otimizada de aprendizado de máquina com patente pendente.

"Estamos muito empolgados com a Spot PC e os benefícios e automação que ela proporcionará a nós e aos nossos clientes", afirmou Derek Anderson, presidente da Biztek Solutions. "Vemos a Spot PC como a melhor solução para desktops seguros hospedados em nuvem e que permitirá que empresas adotem ambientes de trabalho remotos e híbridos que se ajustem facilmente aos seus negócios."

"Trabalhar com a NetApp tem mostrado que o 'PC em nuvem como serviço' se tornou uma empolgante perspectiva para que nossos clientes usufruam da Spot PC, combinada com o suporte completo para o desktop virtual e os aplicativos de escritório que nossos clientes usam", disse Peter Beglan, diretor executivo da Cloud PC Ltd e HyCloud Ltd. "Estamos tão confiantes que esta solução de desktop virtual será muito bem recebida no Reino Unido que já fizemos planos para começar a oferecer 'PC em nuvem como serviço' no mercado europeu."

A Spot PC está disponível hoje, diretamente da NetApp para empresas e provedores de serviços com uma estrutura de preços fixa por usuário por mês.

Sobre a NetApp

A NetApp é uma empresa global de software orientado para a nuvem e centrado em dados que capacita organizações para liderarem com dados na era da transformação digital acelerada. A empresa oferece sistemas, software e serviços de nuvem que permitem aos clientes executarem seus aplicativos com o desempenho ideal, seja no data center ou na nuvem, e estejam eles desenvolvendo diretamente na nuvem, migrando para a nuvem ou criando experiências semelhantes à nuvem em suas próprias instalações. Com soluções que atuam nos mais diferentes ambientes, a NetApp ajuda organizações a desenvolverem seu próprio tecido de dados e oferecerem com segurança os dados, serviços e aplicativos certos para as pessoas certas, quando e onde for. Saiba mais em www.netapp.com ou siga-nos no Twitter, no LinkedIn, no Facebook e no Instagram.

NETAPP, o logotipo NETAPP e as marcas mencionadas em www.netapp.com/TM são marcas comerciais da NetApp, Inc. Os demais nomes de produtos e empresas podem ser marcas comerciais de seus respectivos titulares.

Contato

Assessoria de imprensa: Kenya Hayes NetApp [email protected]

Contato com investidores: Lance Berger NetApp [email protected]

