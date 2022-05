Comunicado do Business Wire :Morinaga Milk Industry Co., Ltd.

A Morinaga Milk Industry Co., Ltd. (TOKYO: 2264), produtora japonesa de laticínios, anunciou hoje que sua exclusiva estirpe probiótica Bifidobacterium longum BB536 recebeu em 11 de maio de 2022 a aprovação da Comissão Nacional de Saúde (National Health Commission, NHC) da República Popular da China como "Novo Ingrediente Alimentar" para bebês e crianças menores de três anos de idade.

Após um longo e complexo processo de registro, a estirpe probiótica B. longumBB536 provou atender aos mais elevados padrões de segurança e conformidade regulatória, e agora concluiu o processo de aprovação para uso como ingrediente de leite e outros alimentos para bebês e crianças de até três anos na China.

"Temos imenso orgulho de haver concluído com sucesso o processo de registro, o que consideramos uma clara demonstração dos valores fundamentais de HRB (bifidobactérias residentes humanas) da Morinaga Milk", declarou o Dr. Xiao, gerente geral do Instituto de Ciência de Próxima Geração da Morinaga Milk. "Acreditamos que os mais elevados padrões de segurança que seguimos e as sólidas evidências que respaldam a BB536 nos possibilitaram esse importante avanço. Essa aprovação é uma conquista regulatória incrível, tendo em vista o longo processo de registro e a limitação da lista, formada apenas por 14 estirpes, incluindo a BB536", acrescentou.

Rígidos requisitos de segurançaO "Novo Ingrediente Alimentar" é um sistema regulatório exigido para que ingredientes alimentares sejam permitidos especificamente para uso em alimentos destinado a bebês e crianças menores de três anos na China. O ingrediente registrado deve atender a determinados requisitos de nutrição, saúde e segurança, além de cumprir as normas regulatórias chinesas. Há até hoje apenas 13 estirpes probióticas aprovadas para uso em alimentos para bebês e crianças pequenas na China (seis estirpes em 2011, três em 2016, três em 2020 e uma em 2021). A B. longumBB536 - a estirpe de destaque da empresa - é um novo item da lista de probióticos aprovados.

A Morinaga Milk é a única empresa japonesa que obteve registro para estirpes probióticas. A B. longumBB536 é a segunda estirpe da empresa a obter aprovação, após a B. breveM-16V, aprovada em 2016. A empresa se dedica a bifidobactérias residentes humanas (human-residential bifidobacteria, HRB), que habitam naturalmente o intestino humano e apresentam diversas funcionalidades fisiológicas superiores. Mantendo há décadas seu compromisso de desenvolver probióticos naturais de alta qualidade, seguros, confiáveis e naturais, a Morinaga Milk lidera o mercado em pesquisa de HRB. Ambas as estirpes BB536 e M-16V aprovadas pela NHC da China pertencem à categoria de HRB.

"O processo de registro é difícil e deve ser assim, pois o ingrediente se direciona a uma população vulnerável. Houve algumas mudanças nas estruturas regulatórias, e os requisitos de segurança se tornaram mais rígidos", afirmou o Dr. Xiao. "Mas com uma trajetória excepcionalmente longa de uso seguro em seres humanos, inclusive bebês e crianças pequenas, a segurança e a eficácia da BB536 continuam sendo incontestavelmente comprovadas com sólidas evidências científicas, e essas credenciais possibilitaram sua aprovação pela NHC chinesa", acrescentou.

Pronto para uso em leite para bebês e crianças pequenasEntre 2010 e 2019, o mercado chinês de leite para bebês e crianças pequenas triplicou e atingiu um valor estimado de US$ 24,4 bilhões em 2020, representando 47% do mercado global (Euromonitor International, "Milk Formula in China" [Fórmula do leite na China], setembro de 2021). Além disso, o mercado de leite para bebês e crianças pequenas com a estirpe probiótica Bifidobacterium tem crescido nos últimos anos (pesquisa realizada pela Morinaga Milk Industry Co., Ltd. utilizando o GNPD da Mintel, novembro de 2021).

Segundo a visão de 10 anos do Morinaga Milk Group, a empresa busca atingir uma participação igual ou superior a 15% nas vendas globais até o exercício fiscal a ser encerrado em março de 2029. A empresa está atenta ao imenso mercado de leite para bebês e crianças pequenas na China e deseja intensificar suas vendas no país para atingir sua meta.

A B. longumBB536 da Morinaga Milk recebeu a notificação GRAS da Administração de Alimentos e Medicamentos (Food and Drug Administration, FDA) dos Estados Unidos para uso em alimentos convencionais (notificação GRAS GRN 000268) e em leite para bebês e crianças pequenas (notificação GRAS GRN 000877) no país norte-americano. A estirpe probiótica tem sido incorporada mundialmente em vários produtos há mais de 50 anos. A confirmação desse mais recente registro na China agrega ainda mais valor à estirpe probiótica exclusiva da empresa e permite diversificar suas opções de aplicação disponíveis na categoria de produtos para bebês.

A primeira B. longum a substituir uma longum na lista de aprovaçãoA Bifidobacterium longumBB536 é uma estirpe probiótica multifuncional bem-estabelecida e com uma longa história de uso humano, conforme atestam mais de 220 estudos científicos (segundo dados de março de 2022). Há meio século, a B. longumBB536 tem sido a estirpe probiótica superior de HRB que proporciona um constante efeito benéfico na manutenção da saúde humana. Já bem conhecida como importante ingrediente probiótico funcional para aplicação em alimentos e suplementos dietéticos, a B. longumBB536 da Morinaga Milk está agora expandindo suas oportunidades de aplicação para o novo campo ao ser aprovada especificamente para uso em leite e alimentos para bebês e crianças pequenas na China.

"Sempre pesquisamos as bifidobactérias, particularmente as que estão presentes naturalmente no intestino humano, conhecidas como as estirpes de HRB", ressaltou o Dr. Fumiaki Abe, diretor do Instituto de Pesquisa de Desenvolvimento da Morinaga Milk. "Obtivemos em 2016 a aprovação para a B. breveM-16V, nossa primeira estirpe de HRB, e estamos muito felizes por saber agora que a BB536 também passou com sucesso pelo rígido processo de aprovação chinês relativo a alimentos para bebês e crianças pequenas." "A BB536 é a primeira classe B. longum a substituir uma longum de HRB na lista positiva e tem um futuro bastante promissor", ele acrescentou.

Pioneira em pesquisa de bifidobactériasA Morinaga Milk Industry Co., Ltd. é uma das principais produtoras de laticínios do Japão, com um século de história estimulando as propriedades nutricionais dos produtos lácteos e de seus ingredientes funcionais. A Morinaga Milk é também uma das principais fabricantes mundiais de probióticos. Ela se destaca por sua tecnologia inovadora e oferece uma linha superior de probióticos e ingredientes funcionais em todo o mundo. Desde a década de 1960, a Morinaga Milk tem se empenhado em pesquisas sobre segurança, benefícios funcionais à saúde e mecanismos de ação das bifidobactérias probióticas para compreender melhor seu papel na manutenção da saúde humana. Para saber mais sobre as bifidobactérias probióticas humano-residenciais (HRB) da Morinaga, acesse nosso site em https://morinagamilk-ingredients.com/.

