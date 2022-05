Comunicado do Business Wire :DentalMonitoring

A Dental Monitoring, empresa líder do setor que foi pioneira no campo da ortodontia inteligente, lança a Plataforma de Prática Virtual para uma experiência abrangente e duradoura do paciente.

Esta inovadora Plataforma de Prática Virtual foi projetada para dentistas e pacientes se associarem ao longo de toda a jornada de tratamento através de um conjunto de fluxos de trabalho e ferramentas inteligentes. Ao usar a plataforma, os dentistas poderão identificar, engajar, qualificar e converter clientes potenciais, otimizar o tratamento e monitorar pacientes, bem como se beneficiar de oportunidades para novos fontes de receita.

A Dental Monitoring está lançando a Plataforma de Prática Virtual à medida que a crescente necessidade de tratamento remoto e inteligente no setor odontológico satisfaz as crescentes expectativas dos pacientes. Através da plataforma, a empresa SaaS visa liderar a transformação generalizada para práticas que buscam se beneficiar do gerenciamento de dados, comunicação simplificada e eficiência operacional, tudo em um fluxo de trabalho. Os dentistas poderão abordar com segurança uma variedade de casos de pacientes ortodônticos e otimizar as operações, desde o tempo na cadeira e o compromisso de liderança até a monetização após o tratamento.

"Mediante a análise clínica impulsionada por inteligência artificial, esta plataforma também permite que os profissionais de saúde dental monitorem tudo, desde higiene, saúde bucal e retenção até movimentos dentários críticos em tratamentos com aparelhos e alinhadores", disse Alexandra van der Stap, Diretora de Crescimento da DM Labs.

"A Plataforma de Prática Virtual transforma o tratamento ao permitir o envolvimento duradouro do paciente, bem como a otimização da prática", disse Philippe Salah, Diretor Executivo da Dental Monitoring. "Esta inovação é uma prova de nossa mentalidade de visão de futuro liderada por uma equipe incrível da qual estou extremamente orgulhoso."

Sobre a Dental Monitoring- www.dental-monitoring.com

A Dental Monitoring começou com uma ideia simples: a higiene bucal deve ser contínua e conectada - mesmo fora do consultório. A empresa criou a primeira plataforma de prática virtual odontológica do mundo, protegida por mais de 200 patentes, para satisfazer as expectativas dos pacientes em rápida evolução. Graças ao maior banco de dados de imagens odontológicas do setor, a Dental Monitoring desenvolveu as mais avançadas e abrangentes soluções de IA orientadas por dentistas para ajudar os profissionais de odontologia a fornecer tratamento superior e uma melhor experiência ao paciente. Desde o envolvimento e conversão de pacientes, fornecendo opções de tratamento mediante relatórios gerados por IA e simulações avançadas de sorrisos, até o monitoramento remoto de todos os tipos de tratamentos, as plataformas exclusivas da Dental Monitoring oferecem aos profissionais de odontologia pleno controle sobre avaliações e comunicação simplificadas. A Dental Monitoring emprega mais de 500 pessoas em 18 países e 9 escritórios, incluindo Paris, Austin, Londres, Sydney e Hong Kong.

Dental Monitoring, Smilemate e Vision são produtos projetados e fabricados pela Dental Monitoring SAS, sob a marca DentalMind® para Profissionais de Saúde.

Contato

Contato de imprensa: Charlotte Garzino - [email protected]

