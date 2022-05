Comunicado do Business Wire :Crayon

Um estudo global divulgado hoje mostra que 54% dos tomadores de decisão de TI identificaram que a otimização dos custos de TI é o seu maior desafio.

A otimização dos custos de TI, que é a prática de controlar e reduzir os custos enquanto maximiza o valor dos negócios dentro de uma propriedade de TI, pode ser difícil com a crescente complexidade da tecnologia, e o desafio não está ficando mais fácil.

A nova pesquisa oferece percepções sobre os tomadores de decisão de TI em todo o mundo e seus pontos de vista sobre tecnologia, nuvem e inovação. O estudo foi realizado pela Sapio Research, em parceria com a Crayon, uma empresa de inovação e serviços de TI com sede na Noruega. A pesquisa é baseada em 2.050 tomadores de decisão de TI em grandes empresas (mais de 200 funcionários) em 19 países diferentes.

"Este estudo mostra que o controle de custos de TI é essencial para os negócios, especialmente no atual ambiente inflacionário", disse a diretora executiva da Crayon, Melissa Mulholland. "As empresas sempre precisaram do setor de TI e de software, mas é importante que sejam usados de uma maneira que inove os seus negócios, crie maior eficiência e reduza os custos."

O estudo descobriu que mais de um terço das empresas enfrentam a falta de conhecimento sobre como otimizar os gastos com a nuvem e outro terço relatou a falta de tempo para buscar as melhores ofertas. Da mesma forma, as empresas enfrentam uma batalha árdua tentando gerenciar os gastos dinâmicos de TI, vista a dificuldade de lidar com a rotatividade das equipes do setor.

Os problemas destacados no estudo são especialmente predominantes em pequenas e médias empresas.

Enquanto a maioria das empresas está tomando medidas para otimizar os custos de TI, a pesquisa sugere que aqueles que pediram ajuda externa apresentaram maior progresso. Na média, aqueles que utilizam consultores externos para ajudar na negociação de preços conseguiram economizar 24% nos custos de suas licenças.

Metodologia

O estudo da Crayon, realizado pela Sapio Research, identifica os principais desafios de TI compartilhados por 2.050 tomadores de decisão de TI no mundo inteiro. Nessa amostra, 21% ocupavam cargos de CxO (diretor de experiência) ou vice-presidência, outros 21% eram diretores a nível de conselho e os 58% restantes eram gerentes. A pesquisa ocorreu em março de 2022.

