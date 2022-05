Comunicado do Business Wire :Armory

A Armory, empresa de implementação contínua capacitando equipes de desenvolvimento para implementar software em qualquer escala com facilidade, confiabilidade, segurança e continuamente, anunciou hoje o acesso público antecipado do seu novo produto de implementação contínua como serviço. O Armory Continuous Deployment-as-a-Service entrega implementações declarativas, entre vários ambientes e que suportam estratégias avançadas para que desenvolvedores possam focar na criação de melhores códigos, ao invés de focar na implementação deles.

"Acreditamos que implementar software continuamente, em qualquer escala, deve ser possível e sem esforços para todos os desenvolvedores do mundo, não somente para os que estão no patamar da Google e da Netflix", disse Jim Douglas, presidente e diretor executivo da Armory. "Faz parte da nossa visão e missão desbloquear a inovação através de software para torná-lo contínuo, dimensionável, seguro e protegido, para que desenvolvedores possam melhorar e proteger as experiências dos seus clientes com confiança e facilidade."

Para competir eficientemente em um mundo definido por software, equipes de desenvolvimento devem garantir uma excepcional experiência ao cliente. Algumas fazem isso focando na velocidade, outras garantindo que seu software esteja sempre disponível e seja confiável. Entregar tanto velocidade como estabilidade tem sido difícil e ilusório... até agora. O Armory Continuous Deployment-as-a-Service conecta-se a qualquer ciclo de vida de desenvolvimento de software (Software Development Lifecycle, SDLC) e pode ser solicitado a partir de qualquer sistema de integração contínua (Continuous Integration, CI), incluindo o Amazon CodePipeline. Isso permite que equipes de desenvolvimento aproveitem com facilidade o poder do Armory Continuous Deployment-as-a-Service em implementações para serviços de Kubernetes com o Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em muitas empresas, uma única hora de tempo de inatividade pode custar mais de US$ 100.000. O Armory Continuous Deployment-as-a-Service evita esse tipo de perda, como um produto independente para empresas que priorizam a nuvem - e como uma extensão de uma solução de entrega contínua (Continuous Delivery, CD) - SpinnakerTM. O Armory Continuous Deployment-as-a-Service é fácil de usar, possui controles específicos para o ambiente para especificar quanto do tráfego é exposto a novas mudanças e para reverter automaticamente, se necessário. Isso permite que equipes de desenvolvimento verifique continuamente se um serviço está adequado antes de rotear todo o tráfego para a nova versão, limitando a exposição ao risco e protegendo a experiência do cliente.

"Eu realmente gosto do Armory Continuous Deployment-as-a-Service. Ele também é uma fantástica extensão para nossos usuários Spinnaker. Não vejo ninguém mais oferecendo isso no setor, o que é muito legal." - Damian Myerscough, engenheiro de software da DoorDash

Recursos adicionais

-- Armory Continuous Deployment-as-a-Service

Sobre a Armory

A Armory possibilita que desenvolvedores melhorem continuamente e garantam a experiência dos seus clientes.

Desenvolvedores de software devem poder implementar seus códigos sem esforços, sem escrever scripts, gerenciar ferramentas subjacentes ou se preocupar se seus clientes sofrerão interrupções. Mas, a implementação de software geralmente é complexa e repleta de processos manuais que levam a interrupções para o cliente e menos tempo gasto em inovação. O fundamental continua sendo disruptivo, demorado e incerto.

A Armory torna a implementação contínua possível e sem esforços, em qualquer escala, para todos os desenvolvedores. Ao fornecer soluções de implementação contínua fáceis de usar e que eliminam a necessidade de migrar de ferramentas existentes, minimizando a interrupção de um ciclo de vida de entrega de software existente, desenvolvedores podem facilmente e declarativamente implementar novas versões ao lado de versões ativas, escalonar novas versões de maneira incremental, habilitar revisões manuais antes de escalonar e reverter para uma versão antiga, além de gerenciar a implementação em diversos alvos e ambientes, melhorando continuamente e protegendo a experiência dos seus clientes.

Fundada em 2016, a Armory é financiada pela B Capital, Insight Partners, Crosslink Capital, Bain Capital Ventures, Mango Capital, Y Combinator e Javelin Venture Partners.

Saiba mais em www.armory.io.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220518005478/pt/

Contato

Adam Frank [email protected]

© 2022 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.

Tags