Comunicado do Business Wire :Anterra Capital

Uma pandemia esmagadora e, mais recentemente, a guerra na Ucrânia convenceram os investidores mais do que nunca de que o mundo precisa mudar radicalmente a forma como produz, distribui e consome alimentos, explicou Adam Anders, sócio-gerente da Anterra Capital ("Anterra"), empresa internacional de capital de risco especializada em Alimentos e Agricultura.

Anders: "A pandemia destacou a fragilidade e os impactos adversos à saúde do nosso atual sistema alimentar: preços em alta, prateleiras vazias nas lojas; o fato de que dietas pouco saudáveis são um importante fator de risco para contrair Covid; que a maneira como tratamos os animais de fazenda pode desencadear a próxima pandemia... Em seguida, o impacto devastador da Guerra da Ucrânia no fornecimento mundial de alimentos aumentou ainda mais a conscientização entre os investidores. Isso, somando ao nosso foco na implementação da biotecnologia e de soluções digitais comprovadas para mobilizar os setores alimentar e agrícola, ajuda bastante a explicar o interesse maior do que o esperado em nosso segundo fundo".

A Anterra tem o orgulho de anunciar o fechamento de seu segundo fundo, com compromissos superiores a US$ 260 milhões. Todos os investidores do primeiro fundo da Anterra regressaram ao Fundo II, liderado pela Rabo Investments e Eight Roads Ventures. Este fundo também abriga novos investidores internacionais, desde fundos de pensão e fundos soberanos até escritórios familiares e empreendedores de tecnologia de outros setores.

Anders: "Uma nova safra de investidores tradicionais está pronta para participar. Muitos já acreditavam que os avanços da Revolução Verde sairia caro. Isso nos deu fertilizantes baratos e pesticidas poderosos para o cultivo de plantas, bem como hormônios de crescimento e antibióticos na produção animal. Mas sua obsessão com o rendimento também está destruindo ecossistemas e nossa própria saúde. A pandemia deu o empurrão final. Os investidores percebem que podem ajudar a construir um sistema alimentar resiliente e regenerativo e, ao mesmo tempo, obter excelentes retornos".

Outro resultado inesperado da pandemia é que mudou a perspectiva do uso da biotecnologia nos alimentos e na agricultura. Tradicionalmente, isso foi recebido com resistência pública substancial. Mas desde o lançamento das vacinas de RNA mensageiro (mRNA), bilhões de pessoas testemunharam o poder positivo da biotecnologia em primeira mão.

Anders: "A crescente aceitação pública de soluções biotecnológicas e a edição de genes graças às vacinas de mRNA é uma mudança importante. Os avanços da biotecnologia também desempenharão um papel crucial para tornar a alimentação e a agricultura mais resilientes e menos intensivas em carbono; desde o combate e prevenção de doenças infecciosas que saltam de animais para humanos até o desenvolvimento de soluções mais sustentáveis para a saúde dos cultivos".

A Anterra acredita que a biotecnologia e as soluções digitais são as duas principais tecnologias que transformarão os setores alimentar e agrícola. Por meio dessa lente tecnológica, a Anterra busca empreendedores em toda a cadeia de valor, desde agro fintech, ciência de cultivos e saúde animal até nutrição humana e tecnologia de consumo. Onde sente que as oportunidades estão sendo perdidas, a Anterra também incuba suas próprias empresas: desde 2018, a Anterra criou cinco startups de sucesso do zero. Ao mesmo tempo, a tecnologia não precisa ser de ponta para deixar sua marca no setor.

Anders: "Os alimentos e a agricultura, em termos de tecnologia, estão 20 anos atrás de setores como saúde humana e bancário, então você não precisa necessariamente da tecnologia mais recente e de última geração para transformá-lo. Nossas empresas incubadas se concentram na implementação de soluções digitais e biotecnológicas estabelecidas em outros lugares, mas são novas em alimentos e agricultura. Posso dizer, com confiança, que somos os únicos nessa abordagem. É uma vantagem operar em um setor que está andando a passos lentos: você pode inovar de uma maneira um pouco menos arriscada".

Ao executar essa estratégia, a Anterra formou um portfólio diversificado de inovadores, desde empreendedores que desenvolvem a próxima geração de pesticidas específicos com baixo impacto ambiental, como Enko e Vestaron; startups que melhoram a saúde animal e humana, como Invetx, Animol e Caribou Biosciences (cofundada pela ganhadora do Prêmio Nobel Jennifer Doudna); empresas que capacitam os agricultores com dados de campo, acesso a financiamento, preços transparentes e canais de distribuição direta, como ProducePay e Agriconomie; e empresas orientadas para a tecnologia de consumo que transforma a forma como escolhemos, compramos e pensamos em alimentos, como LaFourche e Lollipop.

Anders: "Nossa estratégia e anos de experiência estão dando frutos. Mal podemos esperar para apoiar a próxima geração de grandes empreendedores e criar um sistema alimentar melhor".

Sobre a AnterraCom escritórios em Amsterdã e Boston, a Anterra Capital é uma investidora internacional especializada em capital de risco dedicada a financiar o crescimento de empresas de tecnologia com potencial incrível em alimentos, agricultura e saúde animal. Apoiada por investidores institucionais multinacionais, escritórios familiares e empreendedores com ideias semelhantes, a Anterra fornece capital estratégico paciente para empresas inovadoras que transformam de forma sustentável nosso sistema alimentar em nível global. Mais informações em: www.anterracapital.com

