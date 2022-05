Comunicado do Business Wire :Additive Manufacturer Green Trade Association

A Additive Manufacturer Green Trade Association (AMGTA), um grupo comercial global criado para promover os benefícios ambientais da manufatura aditiva (MA), anunciou hoje que 20 empresas associadas receberam o Prêmio de Sustentabilidade 2022, entregues durante a primeira cúpula anual da AMGTA. A cúpula foi realizada em 16 de maio no Shinola Hotel em Detroit e contou com a presença de mais de 70 delegados da conferência.

As empresas associadas foram reconhecidas em uma das três categorias, e várias delas receberam mais de um prêmio, baseados em suas atividades corporativas. As três categorias são:

-- Prêmio Sistemas de Gerenciamento Ambiental foram reconhecidas aquelas que possuem certificações ISO 14001 EMS em boa posição

-- Prêmio Relatório de Sustentabilidade foram reconhecidas aquelas que divulgaram publicamente seus relatórios de Sustentabilidade/ESG/CSR de 2021

-- Prêmio Pesquisa em Sustentabilidade Ambiental foram reconhecidas aquelas que publicaram pesquisas encomendadas com foco direto na sustentabilidade ambiental da manufatura aditiva

20 empresas associadas receberam 27 prêmios. As premiadas de 2022 incluem a 3D Systems, 6K, AMEXCI, AMT, Arkema, Divergent Technologies, EOS, Höganäs, HP, Kurtz Ersa, Materialise, Rusal America, Siemens Digital Industries Software, Sintavia, Stratasys, Stryker, Target, Tekna Advanced Materials, Trane Technologies, e a TRUMPF. Lançados em conjunto com a primeira cúpula anual, os Prêmios de Sustentabilidade continuarão reconhecendo as realizações das empresas associadas anualmente.

Sobre a AMGTA

A AMGTA foi fundada em novembro de 2019 para promover os benefícios ambientais da manufatura aditiva (MA) em comparação com os métodos tradicionais de manufatura. A AMGTA é uma organização não comercial e sem vínculos, aberta a qualquer fabricante que adote o método aditivo ou parte interessada do setor que atenda a certos critérios relacionados à sustentabilidade de produção ou processo. Para mais informações, entre em contato com Lindsay Lewis pelo telefone +1 954.308.0888, ou acesse www.amgta.org.

