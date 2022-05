China critica postura de EUA e Japão, antes de reunião de cúpula do grupo Quad

O ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, criticou nesta quarta-feira (18) o que qualificou com medidas negativas de Washington e Tóquio contra Pequim, antes de uma reunião na próxima semana em Tóquio dos líderes de Estados Unidos, Japão, Austrália e Índia, que formam o grupo chamado de Quad.

Wang disse em videoconferência com o ministro das Relações Exteriores japonês, Yoshimasa Hayashi, que chama a atenção a retórica conjunta de Japão e EUA contra a China, segundo a chancelaria de Pequim.

O premiê japonês, Fumio Kishida, receberá o presidente americano, Joe Biden, o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, e o vencedor das eleições do fim de semana na Austrália, em uma reunião da aliança estratégica do Indo-Pacífico.

Nesta viagem de 19 e 24 de maio, Biden também visitará a Coreia do Sul para se reunir com seu novo presidente, Yoon Suk Yeol, antes de seguir para Tóquio. A China vê o Quad como uma tentativa de conter seu crescimento econômico e sua influência, enquanto Biden tem buscado construir laços com outras democracias para confrontar a ascensão de um poder global autoritário.

Ucrânia

Hayashi disse a Wang que a China deve ter um papel responsável para manter a paz e a segurança internacionais, notando que a invasão da Rússia na Ucrânia é uma clara violação da lei internacional. A China não tem criticado publicamente a invasão. Fonte: Associated Press.

