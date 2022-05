Casa Branca alerta que os EUA têm mais de 100 mil casos por dia de covid por dia

A Casa Branca informou nesta quarta-feira, 18, em coletiva à imprensa, que estão sendo registrados mais de 100 mil casos de covid-19 por dia nos Estados Unidos. Coordenador da força-tarefa de Washington, Ashish Jha afirmou que são "muitos casos" no país e que "claramente" há uma subcontagem, uma vez que o teste caseiro vem sendo amplamente utilizado entre os americanos. Diretora dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), Rochelle Wolensky disse que o número de casos é 25% maior do que na semana passada e três vezes mais do que no mês anterior. Dada a vacinação, porém, o número de mortes é relativamente baixo, disse.

