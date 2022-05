Benfica anuncia contratação do técnico alemão Roger Schmidt por 2 temporadas

Após o princípio de acordo divulgado no final de abril, o Benfica anunciou nesta quarta-feira a contratação do técnico alemão Roger Schimidt para as próximas duas temporadas.

Schimidt treinou na atual temporada o PSV Eindhoven, onde foi vice-campeão holandês.

No final de março, o PSV havia comunicado que seu treinador a partir da próxima temporada até 2025 será o ex-atacante holandês Ruud van Nistelrooy.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O clube português demitiu no final de dezembro Jorge Jesus, que foi substituído pelo interino Nelson Veríssimo.

O Benfica chegou às quartas de final da Liga dos Campeões da Europa, sendo eliminado pelo Liverpool. No Campeonato Português, foi o terceiro, atrás de Porto e Sporting.

Roger Schmidt, de 55 anos, chegou ao PSV no meio de 2020, depois de uma experiência no Beijing Gouan, da China. Ele também já passou por RB Salzburg, da Áustria, e Bayer Leverkusen, da Alemanha.

tsc/lf/lve/mcd/cb

Tags