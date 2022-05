AGENDA INTERNACIONAL DE QUINTA-FEIRA, 19 DE MAIO DE 2022 ATÉ QUINTA-FEIRA, 26 DE MAIO DE 2022

A hora e a data dos eventos são expressas em horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas

(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas

QUINTA-FEIRA, 19 DE MAIO DE 2022

América

(+) WASHINGTON (Estados Unidos) - Biden recebe primeira-ministra sueca Magdalena Andersson e presidente filandês Sauli Niinistö -

FAIRFAX (Estados Unidos) - Tribunal ouve processo de difamação de Johnny Depp contra Amber Heard, sobre artigo sobre suposto abuso doméstico - (até 27 de Maio)

WASHINGTON (Estados Unidos) - Audiência no Comitê Bancário do Senado dos EUA com Michael Barr, indicado por Joe Biden para ser vice-presidente de Regulação Bancária do Fed - 12H00

NAÇÕES UNIDAS (Estados Unidos) - Debate Ministerial do Conselho de Segurança sobre Conflitos e Segurança Alimentar, com o Secretário de Estado dos EUA Antony Blinken - 13H00

(+) NOVA YORK (Estados Unidos) - Alocução do secretário de Estado Antony Blinken em instituto ucraniano - 20H00

(+) CABO CANAVERAL (Estados Unidos) - Decolagem de voo de teste da cápsula não habitada da Boeing, Starliner, em direção à ISS - 20H00

WASHINGTON (Estados Unidos) - Missão virtual do FMI no Sri Lanka - (até 23)

CANADÁ - Visita do príncipe Charles e sua esposa Camilla - (até 19)

Europa

(+) COPENHAGA (Dinamarca) - Coletiva de imprensa do secretário-geral da Otan Jens Stoltenberg com a primeira-ministra dinamarquesa Mette Frederiksen - 11H05

CANNES (França) - 75º edição do Festival de Cannes - (até 28)

KÖNIGSWINTER (Alemanha) - Reunião dos Ministros das Finanças e Governadores dos Bancos Centrais do G7 - (até 20)

(+) POLTAVA (Ucrânia) - Julgamento de dois militares russos por tiros de foguetes contra infraestruturas civis - 06H00

(+) KIEV (Ucrânia) - Audiência do julgamento de Vadim Shishimarine, soldado russo acusado de crimes de guerra - 07H00

BERLIM (Alemanha) - Reunião dos ministros do Desenvolvimento do G7 -

(+) MOSCOU (Rússia) - Chanceler russo participa de conferência online do BRICS -

CANNES (França) - Exibição especial do filme "Mariupolis 2", do diretor lituano Mantas Kvedaravicius, morto no início de abril em Mariupol, como parte do Festival de Cinema de Cannes -

HOLANDA - Visita do chanceler alemão Olaf Scholz -

PARIS (França) - Conferência Internacional do Clima ChangeNOW - (até 21)

Oriente Médio e África do Norte

MARRAKECH (Marrocos) - Fórum de negócios Marrocos-Israel -

(+) ISLAMABAD (Paquistão) - Paquistão e FMI discutem desbloqueio de fundos - (até 25)

África

ABIDJAN (Costa do Marfim) - Reunião COP15 da Convenção das Nações Unidas de Combate à Desertificação (UNCCD) - (até 20)

DURBAN (África do Sul) - Conferência internacional sobre erradicação do trabalho infantil - (até 20)

Esportes

LONDRES (Reino Unido) - Futebol: Premier League: Chelsea - Leicester - 17H00

SEXTA-FEIRA, 20 DE MAIO DE 2022

América

VAN HORN (Estados Unidos) - Decolagem do 5º voo tripulado da Blue Origin - 11H30

Ásia-Pacífico

SEUL (Coreia do Sul) - Visita do presidente americano Joe Biden - (até 24)

AUSTRÁLIA - Eleições legislativas -

(+) TÓQUIO (Japão) - Coletiva de imprensa do diretor-geral da AIEA, Rafael Grossi - 05H30

SÁBADO, 21 DE MAIO DE 2022

Esportes

BERLIM (Alemanha) - Futebol : Copa da Alemanha : Fribourg - RB Leipzig - 16H00

BIRMINGHAM (Reino Unido) - Meeting da Liga Diamante de Atletismo 2022 -

DOMINGO, 22 DE MAIO DE 2022

Mundo

MUNDO - Dia Internacional da Diversidade Biológica -

América

CABO CANAVERAL (Estados Unidos) - 10º aniversário do primeiro voo privado à ISS na cápsula Dragon da SpaceX -

Europa

DAVOS (Suíça) - Reunião do Fórum Econômico Mundial (WEF), presencial - (até 26)

GENEBRA (Suíça) - 75ª Assembleia Mundial da Saúde com eleição de diretor-geral da OMS - (até 28)

Esportes

LIVERPOOL (Reino Unido) - Futebol: Premier League: Liverpool - Wolverhampton - 13H00

MANCHESTER (Reino Unido) - Futebol: Premier League: Manchester City - Aston Villa - 13H00

SEGUNDA-FEIRA, 23 DE MAIO DE 2022

América

ESTADOS UNIDOS - Levantamento das restrições à imigração implementadas no início da pandemia -

Europa

PALERMO (Itália) - 30º aniversário do assassinato do juiz Giovanni Falcone -

(+) MOSCOU (Rússia) - Chanceler russo encontra estudantes -

(+) BRUXELAS (Bélgica) - Reunião dos ministros da Economia e das Finanças da zona do euro -

(+) BRUXELAS (Bélgica) - Reunião dos ministros da UE; audiência da Hungria sobre o Estados de Direito -

CHESTER (Reino Unido) - Audiência pré-julgamento do jogador do Manchester City Benjamin Mendy, acusado de estupro - (até 24)

Ásia-Pacífico

(+) HONG KONG (China) - Audiência com cardeal Joseph Zen e grupo de militantes pró-democracia - 23H00

TERÇA-FEIRA, 24 DE MAIO DE 2022

Europa

(+) LONDRES (Reino Unido) - Anistia Internacional publica relatório anual sobre condenações à morte -

(+) MOSCOU (Rússia) - Retomada do julgamento de apelação do opositor Alexei Navalny -

(+) LONDRES (Reino Unido) - Inauguração da linha de metrô Elizabeth -

Oriente Médio e África do Norte

(+) TEL AVIV (Israel) - Ministro das Relações Exteriores turco visita Israel -

QUARTA-FEIRA, 25 DE MAIO DE 2022

América

(+) MINNEAPOLIS (Estados Unidos) - 2º aniversário da morte de George Floyd -

BRASÍLIA (Brasil) - Divulgación - Inversiónes Extranjera (Sector externo) - 12H00

QUINTA-FEIRA, 26 DE MAIO DE 2022

Europa

(+) MOSCOU (Rússia) - Suprema Corte da Rússia considera pedido para classificar batalhão ucraniano Azov como 'terrorista' -

