Tempestade de areia envolve vários países do Oriente Médio

Tempestades de areia provocaram hospitalizações, fechamentos de escolas e perturbações do tráfego aéreo em diversos países do Oriente Médio nesta terça-feira (17).

Uma tempestade de areia envolveu hoje a capital da Arábia Saudita e outras regiões, dificultando a visibilidade e atrapalhando o trânsito nas ruas.

Uma neblina grossa fez com que os arranha-céus de Riade ficassem encobertos. Por outro lado, não foram anunciados atrasos nem cancelamentos de voos nos aeroportos sauditas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Condições similares foram vistas em outros países do Golfo, como Bahrein, Catar e Emirados Árabes Unidos.

O fenômeno não é raro em uma região conhecida por seus desertos, mas sua frequência aumentou nos últimos meses, alimentado por secas e baixas precipitações relacionadas com a mudança climática.

O centro de meteorologia saudita previu "ventos superficiais poeirentos" no leste e em Riade, "que reduzem a visibilidade horizontal", segundo a agência de imprensa oficial.

Também são esperadas mais tempestades a oeste, nas cidades sagradas de Meca e Medina, segundo a previsão.

As sinalizações eletrônicas ao longo das vias expressas de Riade advertiam os motoristas para reduzir a velocidade devido à pouca visibilidade.

No centro de Riade, a areia se acumulou em carros e edifícios, e os moradores se esforçaram para mantê-la fora de suas casas.

Já no vizinho Iraque, foram registradas oito tempestades de areia desde meados de abril.

A última, na segunda-feira, provocou a hospitalização de cerca de 4.000 pessoas por problemas respiratórios, e o fechamento do aeroporto, e também de escolas e escritórios da administração pública em todo o país.

No Irã, os edifícios governamentais, escolas e universidades ficaram fechados nesta terça-feira em várias províncias por causa das tempestades de areia, segundo a mídia estatal.

No Kuwait, o tráfego aéreo foi suspenso durante uma hora e meia na segunda, e o trânsito marítimo nos três portos continuava suspenso hoje pela tarde. O Ministério da Educação anunciou a reabertura das escolas na quarta-feira.

A frequência das tempestades aumentou nos últimos meses na região. A chegada de massas de ar seco e frio fora de temporada contribuem para a proliferação das tempestades de areia no leste da Síria e do Iraque "e, em seguida, o seu deslocamento para a península arábica", disse à AFP Hassan Abdallah, do centro meteorológico WASM, na Jordânia.

Quando chegam à Arábia Saudita, as tempestades tendem a perder intensidade, acrescentou.

O agravamento do fenômeno se explica por vários fatores, como o baixo nível das águas dos rios Tigre e Eufrates, a flutuação das precipitações anuais e a erosão dos solos, acrescentou.

Para enfrentar o problema, os países da região devem plantar mais árvores e "tomar, com urgência, medidas contra o baixo nível dos rios Tigre e Eufrates", assinalou Hassan Abdallah.

"As tempestades de areia fazem parte de nossa cultura, estamos acostumados, mas algumas delas são violentas", constatou Abdullah Al-Otaibi, um trabalhador saudita, que se apressava para entrar em seu escritório esfregando os olhos.

ht-rcb/saa/awa/aem/feb/eg/mb/rpr

Tags