Pauta de infográficos

PRINCIPAIS NOTÍCIAS

* Rússia-Ucrânia-conflito-EUA-Otan:

1/ Mapa com a situação do conflito na Ucrânia em 17 de maio às 4h (Bras.). (135 x 145 mm) - Disponível

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

2/ Mapa com os países-membros da OTAN. (135 x 150 mm) - Atualização disponível

3/ Últimos acontecimentos da invasão russa da Ucrânia. (180 x 94 mm) - Atualização disponível

4/ Mapa do leste da Ucrânia e da cidade de Severodonetsk, quase totalmente cercada pelas tropas russas, em 16 de maio às 16h (Bras.). (135 x 105 mm) - Disponível

* Espanha-migração-Marrocos-diplomacia: localização e dados sobre os territórios espanhois de Ceuta e Melilla no Marrocos. (90 x 63 mm) - Disponível

ECONOMIA

* EUA-empresas-internet-fusões:

1/ Cotação do Twitter na Bolsa de Valores de Nova York desde 1 de janeiro de 2022. (89 x 83 mm) - Disponível

2/ Cronologia desde que Elon Musk entrou no capital do Twitter em 4 de abril de 2022. (45 x 154 mm) - Atualização disponível

SOCIEDADE/CULTURA/GENTE/CIÊNCIA

* França-cinema-festival-Cannes:

1/ Seleção oficial para o 75º Festival de Cannes. (135 x 118 mm) - Reenvio disponível

2/ O júri do festival, presidido pelo ator francês Vincent Lindon. (89 x 89 mm) - Reenvio disponível

* GB-Colômbia-gastronomia-prêmio: ficha de Leonor Espinosa, chef colombiana nomeada Melhor Chefe Feminina do Mundo 2022 pela influente lista The World's 50 Best Restaurants. (45x99 mm) - Disponível

Contato: [email protected] - http://www.afpforum.com/AFPForum/

Tags