Liverpool vira para cima do Southampton e mantém chances de ser campeão inglês

O Liverpool venceu o Southampton fora de casa nesta terça-feira por 2 a 1, de virada, e se manteve a um ponto do líder Manchester City antes da disputa da última rodada do Campeonato Inglês.

Depois do título da Copa da Inglaterra no último sábado sobre o Chelsea, técnico Jürgen Klopp poupou vários titulares e os jogadores que entraram em campo conseguiram dar conta do recado.

Os 'Reds', que não podiam perder se não quisessem ver os 'Citizens' campeões hoje, saíram atrás no placar depois que Nathan Redmond balançou as redes para o Southampton aos 13 minutos do primeiro tempo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ainda no primeiro tempo, o japonês Takumi Minamino empatou pra o Liverpool. Depois do intervalo, o camaronês Joel Matip fez o gol da virada.

Com esta vitória, os 'Reds' chegam aos 89 pontos na tabela, um a menos que o City, que ainda tem seis gols a mais de saldo.

O Liverpool, que no domingo recebe o Wolverhampton, contará com uma 'ajuda' adicional na luta pelo título, já que o adversário dos 'Citizens' na última rodada será o Aston Villa, cujo treinador é o ex-meia Steven Gerrard, ídolo em Anfield.

-- Jogos da 37ª rodada do Campeonato Inglês:

- Quinta-feira:

Manchester United - Chelsea 1 - 1

- Domingo:

Tottenham - Burnley 1 - 0

Wolverhampton - Norwich City 1 - 1

Aston Villa - Crystal Palace 1 - 1

Watford - Leicester 1 - 5

Leeds - Brighton 1 - 1

West Ham - Manchester City 2 - 2

Everton - Brentford 2 - 3

- Segunda-feira:

Newcastle - Arsenal 2 - 0

- Terça-feira:

Southampton - Liverpool 1 - 2

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Manchester City 90 37 28 6 3 96 24 72

2. Liverpool 89 37 27 8 2 91 25 66

3. Chelsea 70 36 20 10 6 73 31 42

4. Tottenham 68 37 21 5 11 64 40 24

5. Arsenal 66 37 21 3 13 56 47 9

6. Manchester United 58 37 16 10 11 57 56 1

7. West Ham 56 37 16 8 13 59 48 11

8. Wolverhampton 51 37 15 6 16 37 40 -3

9. Leicester 48 36 13 9 14 57 57 0

10. Brighton 48 37 11 15 11 39 43 -4

11. Brentford 46 37 13 7 17 47 54 -7

12. Newcastle 46 37 12 10 15 42 61 -19

13. Crystal Palace 45 36 10 15 11 47 43 4

14. Aston Villa 44 36 13 5 18 49 50 -1

15. Southampton 40 37 9 13 15 42 63 -21

16. Everton 36 36 10 6 20 39 59 -20

17. Leeds 35 37 8 11 18 40 78 -38

18. Burnley 34 36 7 13 16 32 50 -18

19. Watford 23 37 6 5 26 33 75 -42

20. Norwich City 22 37 5 7 25 23 79 -56

./bds/mcd/cb

Tags