Guerra entra em 'fase prolongada', diz ministro ucraniano

A guerra na Ucrânia entra em uma "fase prolongada", afirmou nesta terça-feira o ministro da Defesa ucraniano, Oleksii Reznikov, o qual lembrou que a Rússia busca controlar toda a região de Donbass e ocupar o sul do país.

"A Rússia se prepara para uma operação militar de longo prazo", disse Reznikov aos ministros da Defesa da União Europeia (UE) e ao secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg. O texto do discurso foi publicado em sua conta no Facebook.

Segundo Reznikov, as tropas russas reforçam suas posições nos territórios que ocupam nas regiões de Zaporizhia e Kherson, para "passar ao modo defensivo caso seja necessário. "No momento, os principais esforços do Kremlin se concentram em tentar cercar e destruir a concentração de forças armadas ucranianas nas regiões de Donetsk e Lugansk, parcialmente nas mãos dos separatistas pró-Rússia.

Reznikov afirmou que o objetivo de Moscou é "criar um corredor terrestre que ligue a Rússia à Crimeia", península que anexou em 2014, e ocupar "todo o sul da Ucrânia". O ministro pediu aos aliados ocidentais que coordenem melhor a entrega de armas a Kiev, "para libertar nossos territórios o quanto antes".

O Ministério da Defesa ucraniano informou que as forças russas realizam "ofensivas ao longo de toda a linha de contato" na região de Donetsk, e parcialmente na vizinha Lugansk, onde tentam abrir caminho perto de Popasna e em direção a Severodonetsk, uma das principais cidades da região sob controle ucraniano, segundo seu governador, Sergei Gaidai.

O governador também relatou a "intensificação dos bombardeios contra a população civil", em particular em Girske.

