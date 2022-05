Fed quer ver crescimento 'diminuir' nos EUA para baixar a inflação

O Federal Reserve (Fed, banco central americano) quer ver o crescimento econômico diminuir nos Estados Unidos e ter evidência "clara" de desaceleração da inflação antes de recuar em seus esforços para frear a atividade econômica, afirmou o presidente da entidade, Jerome Powell, nesta terça-feira (17).

"O que nós precisamos ver é uma diminuição do crescimento dos níveis muito altos que nós vimos no ano passado, baixando para um nível ainda positivo", mas que permita que as cadeias de abastecimento acompanhem a demanda, disse em um evento do jornal The Wall Street Journal.

