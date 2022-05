EUA flexibiliza sanções contra a Venezuela para promover diálogo político

Os Estados Unidos anunciaram nesta terça-feira (17) que vão relaxar algumas sanções contra a Venezuela, a fim de promover o diálogo entre o governo de Nicolás Maduro e a oposição apoiada por Washington para superar a crise política, econômica e humanitária no país.

"Os Estados Unidos estão tomando uma série de medidas a pedido do governo interino da Venezuela e da plataforma Unidad de partidos da oposição que negociam com o regime venezuelano, para apoiar sua decisão de voltar à mesa de negociações na Cidade do México", informou a jornalistas uma autoridade americana.

