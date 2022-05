Eintracht Frankfurt e Rangers querem reviver glórias do passado na final da Liga Europa

Eintracht Frankfurt e Rangers se enfrentam nesta quarta-feira na final da Liga Europa em busca de reviver glórias do passado, incentivados pelos milhares de torcedores escoceses e alemães esperados no estádio Ramón Sánchez Pizjuán, em Sevilha.

O Eintracht não conquista um título desde a Copa da Uefa de 1980, enquanto o único troféu continental do Rangers é a Recopa da Europa de 1972.

"Todos nós queremos fazer história e levar a taça para casa", disse nesta terça-feira o capitão do time escocês, James Tavernier.

Assim, a final da Liga Europa surge como uma forma de renovar conquistas de dois times que só se enfrentaram uma vez na história, em 1960, nas semifinais da Copa da Europa, ocasião em que os alemães saíram vencedores, antes de perderem a final para o Real Madrid.

O Eintracht chega com moral depois de ter eliminado o Barcelona nas quartas de final, com uma vitória histórica por 3 a 2 no Camp Nou, que teve nas arquibancadas a presença de 20 mil torcedores alemães.

"Nossos torcedores são incríveis. As viagens que eles fazem, a maneira como nos apoiam, o ambiente que criam em cada jogo, seu entusiasmo, sua euforia. É algo que não se pode mensurar. É algo que ajuda a ganhar", disse em entrevista nesta terça o técnico do Eintracht, Oliver Glasner.

Segundo o porta-voz do conselho de administração do clube alemão, Axel Hellman, são esperados em Sevilha 50 mil torcedores do Eintracht.

A imprensa inglesa também afirma que até 100 mil torcedores escoceses desejam ir à Espanha para ver a final, para a qual foi desdobrado um forte esquema de segurança, com 5.500 membros entre policiais, seguranças particulares e agentes de saúde.

As autoridades não querem que se repitam os incidentes registrados nas oitavas de final, quando torcedores do Eintracht e do West Ham da Inglaterra estiveram na cidade para os jogos de seus times contra Betis e Sevilla.

"Só quero dizer aos torcedores que aproveitem o momento. Não é sempre que se chega a uma final, então não devem causar problemas", disse hoje o técnico do Rangers, Giovanni Van Bronckhorst.

Foram preparadas "fan zones" separadas por vários quilômetros com diversas atividades e telões para os torcedores assistirem ao jogo.

O Eintracht vai para o jogo desfalcado do atacante colombiano Rafael Santos Borré, mas terá o retorno do goleador dinamarquês Jesper Lindstrom.

"Ele treinou hoje, como nos últimos dias. Está pronto para jogar. Amanhã decidirei se será titular ou começa no banco", disse Glasner.

Os alemães não podem se descuidar diante do Rangers, que tem o melhor ataque da Liga Europa (32 gols).

No entanto, o time escocês também não poderá contar com sua principal peça ofensiva e artilheiro da equipe, o colombiano Alfredo Morelos, fora desde abril por conta de uma lesão muscular na coxa.

Prováveis escalações:

Eintracht Frankfurt: Trapp - Touré, Tuta, Ndicka - Knauff, Rode, Sow, Kostic - Hauge, Kamada, Borré. Técnico: Oliver Glasner (AUT)

Rangers: McGregor - Tavernier, Goldson, Bassey, Barisic - Kamara, Lundstram, Jack - Kent, Aribo, Wright. Técnico: Giovanni Van Bronckhorst (HOL)

Árbitro: Slavko Vincic (SLO).

