Comunicado do Business Wire :TYLin

O GPO Group e a Sam Schwartz, uma das suas empresas operacionais, como parte de um esforço global para melhorar as conexões e colaboração entre empresas no pilar da infraestrutura global (Global Infrastructure, GI) do Dar Group, estão se alinhando formalmente com a TYLin, a marca líder no pilar da GI.

O GPO Group e a Sam Schwartz acrescentaram uma linha "unificadora" TYLin aos seus nomes. Com efeito imediato, o GPO será conhecido como GPO, A TYLin Company. Da mesma forma, a Sam Schwartz será conhecida como Sam Schwartz, A TYLin Company.

A adição da linha unificadora é parte de uma iniciativa estratégica global para unificar as empresas no pilar da infraestrutura global do Dar Group sob a marca TYLin para oferecer acesso mais eficiente aos seus vastos recursos globais e promover uma melhor colaboração entre seus funcionários. Alinhar as duas empresas com a TYLin, especialmente nos segmentos ferroviário e de trânsito, significa que o GPO e a Sam Schwartz, líderes em transporte e mobilidade na Europa e Américas, respectivamente, expandirão suas habilidades para entregar pensamento inovador e implementação prática em todos os aspectos das redes de mobilidade física e digital.

"Ao alinhar estrategicamente a TYLin, o GPO e a Sam Schwartz, reforçaremos nossa habilidade para fornecer soluções inovadoras baseadas em percepções em tempo real do mundo inteiro", afirmou Matthew Cummings, presidente e diretor executivo da TYLin. "Este alinhamento nos ajudará a alcançar nosso objetivo compartilhado, que é desenvolver cidades mais inteligentes e conectar comunidades."

"A coordenação com a marca TYLin complementa e expande nossa presença e experiência técnica na Europa e Américas e nos permitirá conectar nossa gente, lugares e ideias de maneira mais eficaz para atender às crescentes necessidades dos nossos clientes ao redor do mundo", disse Xavier Montobbio, presidente e diretor executivo do GPO Group. "Este esforço para aprimorar a colaboração e conexões é reforçado com a adição da linha 'unificadora' aos nomes das empresas GPO e Sam Schwartz."

Anteriormente neste ano, a TYLin lançou uma estratégia de marca para unificar suas operações globais. A marca unificada conecta melhor os clientes com os recursos de engenharia globais e interdisciplinares da TYLin para solucionar desafios de infraestrutura com soluções inovadoras nos níveis regional e local em aviação, pontes, edifícios, portos e marítimo, ferroviário e trânsito, estradas e rodovias, e setores hídricos.

Sobre o Dar Group

O Dar Group é uma rede internacional de propriedade privada de firmas de serviços profissionais com mais de 17.670 funcionários em 297 escritórios distribuídos por mais de 100 países. O Dar Group se dedica ao planejamento, design, engenharia e gestão de projeto de equipamentos, instalações e estruturas que elevam o avanço sustentável de comunidades no mundo inteiro. Saiba mais em www.dargroup.com.

Sobre a TYLin

Fundada em 1954, a TYLin é uma empresa de consultoria de renome mundial que presta serviços completos com o compromisso de oferecer projetos inovadores, economicamente acessíveis e viáveis do ponto de vista da construção ao mercado mundial de infraestrutura. Com 3.200 funcionários que atuam em 65 escritórios em diversos pontos das Américas, Ásia e Europa, a empresa presta suporte a projetos de diferentes dimensões e níveis de complexidade. A TYLin integra o Dar Group, um grupo global de serviços profissionais com capital fechado, e de sua família líder de mercado de empresas globais de infraestrutura. Saiba mais sobre a empresa em www.tylin.com.

Sobre o GPO Group

Fundado em 1985, o GPO Group é um grupo global especializado em mobilidade, consultoria e engenharia de rodovias que presta serviços de planejamento, design, construção e operação nos setores de mobilidade e transporte. O GPO Group estabeleceu uma parceria estratégica com o Dar Group em 2017, que nos conectou a uma rede profissional e internacional de ponta. A Sam Schwartz faz parte do GPO Group desde 2015. Saiba mais em www.gpogroup.com.

Sobre a Sam Schwartz

Desde 1995 a Sam Schwartz é conhecida como a empresa de engenharia, planejamento e consultoria de transporte que resolve os problemas mais desafiadores do setor combinando experiência técnica e abordagens criativas. Sediada em Nova York, a empresa possui equipes de profissionais nas áreas de transporte e planejamento ambiental, trânsito, engenharia civil e engajamento comunitário. Acesse www.samschwartz.com para mais informações.

Contato

Michael Luhning Representante Global de Marca e Comunicação TYLin +1.618.606.2595 [email protected]

Tags