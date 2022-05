Comunicado do Business Wire :Trilio

KUBECON + CLOUDNATIVECON EUROPE-Trilio, um provedor com liderança em proteção de dados nativos da nuvem, anunciou hoje uma prévia técnica do novo recurso "Restauração Contínua", que está sendo apresentado à comunidade nativa da nuvem na conferência KubeCon + CloudNativeCon Europe. A restauração contínua oferece níveis mais rápidos de replicação, restauração e migração de dados e metadados de qualquer plataforma de armazenamento e nuvem, aprimorando notavelmente os tempos de recuperação para aplicativos nativos da nuvem.

Totalmente independente de armazenamento, nuvem e distribuição, o recurso "Restauração Contínua" da Trilio permitirá que os usuários organizem continuamente os dados em nuvens múltiplas e heterogêneas. Isto significa que os aplicativos, independentemente de onde residam, serão capazes de acessar esses dados e colocá-los online em questão de segundos, alcançando níveis excepcionais de Objetivos de Tempo de Recuperação (RTO, Recovery Time Objectives). O recurso será apresentado como parte da plataforma de gerenciamento e proteção de dados nativos da nuvem TrilioVault for Kubernetes.

"Os ambientes distribuídos que consistem em recursos de núcleo, borda e nuvem estão se tornando a arquitetura predominante para as empresas hoje", disse Murali Balcha, fundador e diretor de tecnologia (CTO) da Trilio. "As empresas frequentemente precisam mover aplicativos dinâmicos e seus volumes de dados entre estes ambientes diversificados para alcançar os imperativos de economia, desempenho, segurança e recuperação de desastres. Infelizmente, não existe atualmente nenhuma solução com preços acessíveis e fácil de usar para a replicação de volume de dados em ambientes de infraestrutura heterogêneos."

"O recurso Recuperação Contínua da Trilio possibilita a migração e replicação de aplicativos dinâmicos em segundos ou minutos para que todas as empresas possam proteger e usar seus dados em qualquer lugar, independentemente de onde o aplicativo é executado ou onde os dados estão armazenados", continua Balcha. "Isso oferece às empresas a capacidade de atender aos principais níveis de tempo de atividade de aplicativos, alcançar os Acordos de Nível de Serviço (SLAs) esperados de aplicativos de nível de produção - tudo a um custo acessível. A Restauração Contínua é uma inovação que tornará as empresas modernas de hoje ainda mais competitivas e resilientes."

Casos de uso para o recurso Restauração Contínua incluem:

1.Recuperação de desastres: os usuários serão capazes de atingir os objetivos de disponibilidade e se recuperar de interrupções ou falhas em questão de segundos ou minutos, em vez de dias ou semanas. Com o uso do recurso Restauração Contínua, os Objetivos de Tempo de Recuperação (RTO) melhorarão em mais de 80% em relação aos métodos tradicionais.

2.Migrações de aplicativos: o recurso Restauração Contínua permite que as equipes de TI otimizem o desempenho e obtenham um melhor custo total de propriedade (TCO) com a escolha de infraestrutura mais adequada às necessidades atuais. O recurso Restauração Contínua também possibilitará que as empresas unifiquem a sua infraestrutura, especialmente aquelas que cresceram rapidamente e adotaram várias plataformas de computação e soluções de armazenamento para atender a necessidades exclusivas. A Restauração Contínua tornará possível a mobilidade tremendamente rápida de aplicativos entre silos de infraestrutura, que deixarão de ser silos.

3.Teste/desenvolvimento: os desenvolvedores podem aumentar a velocidade dos pipelines de CI/CD com a preparação dos dados para vários ambientes de teste e desenvolvimento. Estes ambientes de teste/desenvolvimento podem ser acionados em segundos com dados de produção replicados continuamente e com a aceleração do envio de alterações validadas para a produção. Na verdade, as equipes de DevOps podem usar esse recurso para testar protocolos de "restauração" para garantir que a restauração funcione quando necessário.

4.Seleção de dados de nuvens de borda ou periféricas:à medida que os ambientes distribuídos proliferam no futuro, grandes quantidades de dados serão coletadas "na borda", e estas informações de diversas arquiteturas precisarão ser rapidamente replicadas e movidas por sistemas distribuídos onde podem ser assimiladas e analisadas centralmente por qualquer número de aplicações diferentes.

Participe da sessão da Trilio:"Recuperação e portabilidade de aplicativos nativos da nuvem em questão de segundos por meio da unificação de silos de informações" naTerça-feira, 19 de maio, às 15 horas CET no Microsoft Azure, estande P12.Junte-se a Ben Morrison, o arquiteto de soluções da Trilio, para ver sua apresentação e demonstração que mostrará a capacidade da Trilio para migrar um aplicativo dinâmico do Red Hat OpenShift local para o Azure AKS em questão de segundos, com destaque para a flexibilidade e velocidade habilitadas pela plataforma TrilioVault for Kubernetes.

O recurso Restauração Contínua é um recurso da plataforma TrilioVault for Kubernetes e será disponibilizado de forma geral como parte de um lançamento do produto no terceiro trimestre de 2022. Para aqueles que desejam visualizar ou testar o recurso, entrem em contato com a Trilio.

Sobre a Trilio

A Trilio é líder em proteção de dados nativos da nuvem para ambientes Kubernetes, OpenStack e Red Hat Virtualization. A nossa tecnologia TrilioVault conta com a confiança de operadores e desenvolvedores de infraestrutura em nuvem para backup e recuperação, migração e mobilidade de aplicativos. Os clientes do setor de telecomunicações, defesa, automotivo e financeiro tiram proveito da tecnologia TrilioVault para se recuperar de desastres, migrar cargas de trabalho, mover cargas de trabalho para uma nova infraestrutura e migrar para novas distribuições de software. Trilio.io, Twitter e LinkedIn.

Mídia: Robert Cathey Cathey.co pela Trilio [email protected] 865-386-6118

