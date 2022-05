Comunicado do Business Wire :Thales

A Thales (Euronext Paris: HO) anunciou, hoje, a assinatura de um acordo definitivo com a Sonae Investment Management para adquirir duas das principais empresas europeias de segurança cibernética, S21sece Excellium, reunidas sob a holding Maxive Cybersecurity.

Esta aquisição complementará o portfólio de cibersegurança da Thales, fortalecendo seus serviços de detecção e resposta a incidentes (Security Operations Centre - SOC), bem como os serviços de consultoria, auditoria e integração.

Além disso, ela contribuirá com uma ampla experiência industrial e uma base de clientes sólida e diversificada de empresas industriais e provedoras de importante infraestrutura, inclusive nos serviços financeiros, governamentais e públicos, que representaram mais de 50% de sua receita em 2021.

Com 75% da equipe em nove locais na Espanha e Portugal, e 25% em Luxemburgo e Bélgica, isso também expandirá fisicamente a presença europeia de cibersegurança da Thales, com base no forte histórico de inovação e liderança em segurança cibernética das empresas.

Com 546 funcionários, os negócios da S21sec e Excellium juntos geraram 59 milhões de euros em vendas no ano passado.

A aquisição, por um valor empresarial de 120 milhões de euros, é um importante passo à frente da Thales no mercado altamente dinâmico de consultoria e serviços gerenciados de cibersegurança, que prevê um crescimento significativo entre 2020 e 2025.

Como líder mundial nessa área, a Thales está envolvida em todos os níveis da cadeia de valor cibernética, oferecendo soluções que vão desde a avaliação de riscos até a proteção de infraestruturas críticas, apoiada por recursos abrangentes de detecção e resposta a ameaças. Sua oferta gira em torno de três famílias de produtos e serviços, que geraram mais de 1 bilhão de euros em vendas em 2021:

-- Portfólio de soluções Cybels - um conjunto completo de serviços de cibersegurança que inclui avaliação de risco, formação e simulação, bem como detecção e resposta a ataques cibernéticos

-- Produtos soberanos - incluindo criptografadores e sensores para proteger sistemas de informações essenciais

-- A plataforma de segurança de dados CipherTrust, o Safenet Trusted Access Identity & Access Management como solução de serviço, e as ofertas mais amplas de proteção e licenciamento em nuvem

Em 2022, a Thales planeja contratar 11 mil pessoas no mundo todo, incluindomil no campo de segurança cibernética.

A transação está sujeita a aprovações regulatórias e outras condições habituais de fechamento e deve ser concluída durante o segundo semestre de 2022.

"Após as aquisições bem-sucedidas da Vormetric em 2016 e da Gemalto em 2019, que representaram uma mudança radical na experiência em criptografia e segurança de dados da Thales, a aquisição da S21sec e da Excellium consolida nossa liderança em consultoria de cibersegurança e serviços gerenciados. Temos o prazer de receber as equipes de especialistas da S21sec e Excellium como parte de nossas equipes de cibersegurança em rápido crescimento. Juntos, seremos capazes de fornecer soluções que proporcionem um desempenho cada vez maior aos nossos clientes." Marc Darmon, vice-presidente executivo de Comunicações Seguras e Sistemas de Informação da Thales

"Como acionista majoritário da empresa, ajudamos a Maxive Cybersecurity a mais que triplicar suas receitas anuais, aproveitando sua história de inovação e especialização e ajudando-a a se tornar uma das principais empresas de MSSP da Europa. A aquisição pela Thales é o reconhecimento desse trabalho excepcional feito por toda a equipe e o próximo passo lógico na jornada da Maxive. Estamos confiantes de que será uma grande oportunidade para crescer ainda mais, tanto em termos de negócios quanto de pessoas da Maxive." Carlos Alberto Silva, sócio-diretor da Sonae Investment Management

Sobre a Thales

A Thales (Euronext Paris: HO) é líder global em alta tecnologia que investe em inovações digitais e tecnologias essenciais - conectividade, big data, inteligência artificial, cibersegurança e tecnologia quântica - para construir um futuro em que todos possamos confiar e que é vital para o desenvolvimento de nossa sociedade. A empresa oferece soluções, serviços e produtos que ajudam seus clientes - empresas, organizações e nações - a superar seus desafios nos mercados de defesa, aeronáutica, aeroespacial, transporte e identidade digital e segurança, tendo sempre pessoas à frente do processo de tomada de decisão.

Com 81 mil funcionários em 68 países, o Grupo gerou vendas de EUR 16.2 bilhões em 2021.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220517005610/pt/

Contato

Thales, Assessoria de Imprensa Cédric Leurquin +33 (0)1 57 77 90 93 [email protected]

Alice Pruvot +331 57 77 89 52 [email protected]

Thales, Analistas/Investidores Bertrand Delcaire +33 1 57 77 89 02 [email protected]

