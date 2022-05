Comunicado do Business Wire :Risk Management Solutions

RMS®, uma empresa da Moody's Analytics e empresa líder mundial em modelagem e soluções de risco, anuncia que lançará um novo aplicativo, UnderwriteIQ?, hospedado na RMS Intelligent Risk Platform? baseada em nuvem. O UnderwriteIQ permite que os subscritores tenham maior controle de riscos, ao reunir dados de risco, exposição e perda no processo de subscrição no ponto de decisão - tudo com base em dados e na ciência do modelo da RMS. O novo aplicativo irá permitir que os subscritores precifiquem com confiança, possibilitem decisões de risco consistentes e melhorem a eficiência operacional.

O aplicativo está hospedado na RMS Intelligent Risk Platform (IRP) modular e unificada. A plataforma fornece análises de dados proprietários e terciários para gerar com rapidez percepções de risco de alta resolução mediante aplicativos que satisfaçam necessidades de subscrição e gerenciamento de portfólio.

Moe Khosravy, vice-presidente executivo de Software e Plataforma da RMS, disse: "O crescimento na adoção da RMS Intelligent Risk Platform foi fenomenal. Um número substancial de clientes está se beneficiando da plataforma segura baseada em nuvem que oferece análises avançadas superiores mediante um único sistema holístico de gerenciamento de riscos empresariais, sem a manutenção de hardware e software necessária para ofertas no local. A IRP se integra facilmente aos sistemas existentes e seu design modular permite que os usuários licenciem e usem apenas os aplicativos ou APIs necessários."

UnderwriteIQ é a mais recente adição ao conjunto de aplicativos IQ da RMS, que também inclui o TreatyIQ? e o ExposureIQ?.

O aplicativo TreatyIQ permite que os usuários concebam e analisem com rapidez estruturas simples e complexas de programas de tratados, bem como importem e aproveitem quaisquer dados de perda modelados, adaptados à visão de risco de um usuário. Uma experiência de usuário intuitiva e com centro no subscritor dá suporte à precificação personalizada e métricas de capital, podendo exibir rápidos resultados acumulados, com análises sobre posições agregadas e o desempenho do capital de risco.

O ExposureIQ permite que os usuários gerenciem acúmulos de resseguros e seguros em um único aplicativo, construindo estruturas que representam suas hierarquias comerciais de modo intuitivo. O aplicativo também fornece visualização de eventos de catástrofe quase em tempo real ao usar um poderoso módulo de mapeamento que integra diretamente os dados de RMS Event Response e RMS HWind.

O ExposureIQ torna o gerenciamento da exposição mais rápido e preciso em toda a empresa, permitindo a fácil identificação dos principais impulsionadores de acúmulos e tendências de portfólio, além da análise de perdas determinísticas em qualquer região do mundo.

Michael Steel, diretor geral da RMS,concluiu: "A RMS Intelligent Risk Platform vem se reforçando desde que foi lançada em 2018, como pode ser visto por sua adoção em todo o mercado de seguros. Desenvolvido por modelos, ciência e tecnologia da RMS, o UnderwriteIQ é uma adição bem-vinda ao conjunto existente de aplicativos IQ, oferecendo valor comercial, consistência de ponta a ponta e uma experiência aprimorada do cliente. A RMS planeja continuar sempre investindo e fornecendo tecnologia, ciência e soluções que ajudem nossos clientes a tomar melhores decisões de risco."

Sobre a RMS

A Risk Management Solutions, Inc. (RMS), uma empresa da Moody's Analytics, molda a visão mundial do risco para seguradoras, resseguradoras, organizações de serviços financeiros e o setor público. Capacitamos as organizações a avaliar e gerenciar o risco mundial de catástrofes naturais e causadas pelo homem, incluindo furacões, terremotos, inundações, mudanças climáticas, cibernética e pandemias. Os modelos da RMS são a base do setor de propriedade e sinistros de quase US$ 2 trilhões, sendo que muitas seguradoras, resseguradoras e corretoras ao redor do mundo confiam na ciência do modelo da RMS.

A RMS ajudou no pioneirismo do setor de risco de catástrofe e continua liderando em inovação ao oferecer ciência, tecnologia e mais de 300 modelos incomparáveis de risco de catástrofe. Líderes de diversos setores podem lidar com os riscos do futuro com a RMS Intelligent Risk Platform?, a única nuvem aberta com aplicativos colaborativos e análises unificadas que podem impulsionar a excelência em gerenciamento de riscos em organizações e setores.

Ao respaldar ainda mais a transição do setor para o gerenciamento moderno de riscos, a RMS liderou o Risk Data Open Standard (RDOS), um esquema de dados moderno e de padrão aberto concebido para ser um ativo extensível e flexível em sistemas de modelagem / análise.

A RMS é uma parceria de soluções confiável, permitindo um gerenciamento de riscos eficaz para uma melhor tomada de decisões de negócios na identificação e seleção de riscos, mitigação, subscrição e gerenciamento de portfólio.

© 2022 Risk Management Solutions, Inc. RMS, o logotipo RMS e RMS Risk Intelligence são marcas registradas da Risk Management Solutions, Inc. Todas as outras marcas registradas são propriedade de seus respectivos proprietários.

Acesse RMS.com para saber mais e siga-nos no LinkedIn e Twitter.

A RMS é uma subsidiária da Moody's Corporation (NYSE: MCO) e opera como parte do segmento comercial da Moody's Analytics. A Moody's Analytics é operacional e legalmente separada da agência de classificação de crédito Moody's Investors Service.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

