Comunicado do Business Wire :ReadSpeaker

ReadSpeaker, o parceiro de voz digital independente e mais confiável para empresas globais, anunciou hoje que a Sonos, empresa líder mundial em experiência de som, escolheu o ReadSpeaker VoiceLab para criar uma voz personalizada para o Sonos Voice Control , o assistente de voz da marca. A Sonos escolheu o VoiceLab, a unidade de produção de voz personalizada da ReadSpeaker, devido à especialização e experiência comprovadas da empresa em conversão de texto em voz de última geração e orientada por IA.

As principais marcas de consumo estão a procurar desenvolver os seus próprios assistentes de voz para fornecer aos clientes experiências automatizadas consistentes, personalizadas e envolventes. Aqueles com uma estratégia visionária e compromisso com a privacidade do consumidor, como a Sonos, compreendem a importância fundamental da voz digital orientada por IA para ajudar a expandir os seus negócios e atender às necessidades e expectativas dos consumidores, mesmo que estas evoluam rapidamente.

O ReadSpeaker VoiceLab geriu o processo de desenvolvimento, incluindo a realização de gravações com Giancarlo Esposito, processamento dos dados gravados, treinamento de modelos de Deep Neural Networking (DNN) nesses dados e a gestão de controle de qualidade, entrega e todas as etapas de garantia de qualidade necessárias. Devido à tecnicidade necessária das gravações de voz para construir a voz personalizada, que exige que a voz seja entregue de maneira extremamente consistente que priorize a articulação e o estilo precisos, os especialistas do VoiceLab da ReadSpeaker trabalharam em estreita colaboração com o Esposito em todas as etapas do processo.

Um dos principais desafios no desenvolvimento da voz personalizada foi a necessidade de compreender e pronunciar conteúdo de texto não padrão que é frequentemente encontrado na indústria da música. Também era fundamental que o assistente pudesse ler as informações das faixas ou álbuns dos artistas em vários idiomas. A equipe do VoiceLab trabalhou em estreita colaboração com a Sonos e Esposito para otimizar a voz para este âmbito alargado.

O Sonos Voice Control é uma experiência de voz totalmente nova que oferece controle mãos-livres rápido e preciso da sua música e do seu sistema Sonos com privacidade incomparável. Projetado com privacidade na sua essência, o Sonos Voice Control é a maneira mais simples de controlar a sua música, oferecendo o comando completo do seu sistema Sonos usando apenas a sua voz. O Sonos Voice Control funciona em todos os alto-falantes Sonos com capacidade de voz, processando solicitações inteiramente no dispositivo. Nenhum áudio ou transcrição é enviado para a nuvem, armazenado, ouvido ou lido por qualquer pessoa. Disponível a partir de 1 de junho nos EUA e ainda este ano em França, em todos os produtos Sonos com capacidade de voz. O Sonos Voice Control é compatível com a Sonos Radio, Apple Music, Amazon Music, Deezer e Pandora no lançamento, mais serviços e mercados se seguirão.

"Escolhemos a ReadSpeaker para potencializar a voz personalizada do Sonos Voice Control por vários motivos, entre eles a capacidade de trabalhar em estreita colaboração desde a fase de desenvolvimento até à entrega", disse Joseph Dureau, Vice-Presidente, Voice Experience, na Sonos. "A abordagem da ReadSpeaker à voz personalizada é inovadora e extremamente completa - exatamente o que precisávamos para este projeto - e a dedicada equipe linguística da empresa tem sido um recurso fundamental para nós ao longo deste projeto."

"À medida que as marcas se tornam cada vez mais conscientes de que, assim como um logotipo visual, uma voz personalizada garante interações consistentemente envolventes com a marca em todos os pontos de contato, o nosso VoiceLab está a desenvolver vozes que falam com a persona da marca e criam experiências únicas", disse Roy Lindemann, CMO e CCO EMEA, na ReadSpeaker. "Com mais consumidores a aproveitar a voz digital todos os dias para tudo, desde fazer compras até escolher qual playlist ouvir, ter uma voz de marca personalizada está a tornar-se uma aposta importante para oferecer um Customer Experience (CX) personalizado e de qualidade em tempo real. Ao fazer parceria com a Sonos, estamos a ajudar a dar vida à voz da marca de uma maneira emocionante e inovadora."

