Comunicado do Business Wire :Percona

A Percona, líder em software e serviços de banco de dados de código aberto, anunciou hoje a disponibilidade geral da plataforma Percona, que reúne a experiência da empresa com bancos de dados que incluem MySQL®, PostgreSQL® e MongoDB® juntamente com serviços, gerenciamento e percepções automatizadas em um único produto. Usando a experiência da empresa em gerenciamento e melhorando algumas das maiores instalações de banco de dados no mundo, a plataforma Percona ajuda usuários a monitorar, gerenciar, proteger e otimizar suas instâncias de bancos de dados em qualquer infraestrutura.

"A plataforma Percona traz a experiência e habilidade que acumulamos durante anos, disponibilizando-as para uso de desenvolvedores e administradores de bancos de dados. Ela inclui recomendações alimentadas por IA que ajudam usuários a melhorar o desempenho, gerenciamento e segurança, além de facilitar o dimensionamento e o gerenciamento de suas instâncias ao longo do tempo. Com a plataforma Percona, pensamos em como melhorar a experiência para desenvolvedores e administradores de bancos de dados ao executar suas cargas de trabalho de dados, e como ajudar as pessoas a atingir seus objetivos mais rapidamente quanto ao gerenciamento de bancos de dados como parte de sua abordagem geral", afirmou Donnie Berkholz, vice-presidente sênior de produto na Percona.

"Os desenvolvedores querem melhorar a eficiência e experiência em suas tarefas, e bancos de dados não são uma exceção. Melhorar isto será uma área de investimento para empresas, seja dedicando tempo para que suas equipes implementem projetos ou investindo em serviços em nuvem para fornecer as ferramentas que eles precisam. A abordagem da Percona para esse desafio busca fornecer controle autogerenciado e propriedade interna, bem como a flexibilidade e facilidade de uso que muitas empresas divulgam com suas ofertas de DBaaS. Ao oferecer um serviço totalmente compatível com código aberto, a Percona procura preencher uma necessidade de mercado que muitas empresas não conseguem atender", comentou Bradley Shimmin, analista-chefe de plataformas de IA, análise e gerenciamento de dados da Omdia.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Houve uma explosão de ferramentas de dados disponíveis para empresas, que por sua vez levou a uma crescente fragmentação e fluxos de trabalho altamente complexos e desarticulados. Organizações que priorizam a velocidade estão buscando maneiras para integrar várias ferramentas de dados em seus fluxos de trabalho de desenvolvimento mais amplos e monitorá-los. Esta é a oportunidade para a qual a plataforma Percona é construída. A combinação de software e serviços nesse espaço é voltada para ajudar clientes a melhor entenderem suas implantações de bancos de dados", comentou Rachel Stephens, analista sênior da RedMonk.

"A Percona reuniu mais de uma década de experiência em bancos de dados de código aberto em uma experiência consistente e moderna em banco de dados para todas as organizações, de qualquer nuvem ao local. Com a plataforma Percona construímos nossas ofertas de software de banco de dados de código aberto, reforçada por percepções automatizadas, operações de autoatendimento e as melhores ferramentas de observabilidade e gerenciamento de banco de dados no mercado. Esse lançamento nos ajudará a escalar nossa empresa e criar um modelo sustentável na era da nuvem, respeitando ao mesmo tempo a liberdade e acessibilidade que o código aberto oferece. Vimos outras empresas se afastando do código aberto e adotando licenças de código fechado para maximizar a lucratividade, o que acreditamos que não é do melhor interesse dos clientes. Nossa abordagem disponibiliza nossa capacidade para todos os clientes e usuários, priorizando suas necessidades", acrescentou Ann Schlemmer, presidente da Percona.

A plataforma Percona é o ápice do trabalho da empresa para expandir e entregar seu vasto conhecimento em bancos de dados com produtos que usuários possam implementar rapidamente e usar para melhorar seu desempenho. Como parte do lançamento, a Percona utilizou sua experiência em serviço para criar produtos de recomendação automatizada chamados Advisors para clientes e que podem ajudá-los a melhorar imediatamente seus resultados. Ela suporta todas as configurações de implementação, desde instâncias de nuvem pública, privada e híbrida a implantações de centros de dados internos. Ela suporta tanto instâncias autogerenciadas quanto gerenciadas pela Percona, permitindo que clientes trabalhem com seus bancos de dados da maneira mais adequada para eles.

A plataforma Percona inclui os seguintes elementos:

-- Portal Percona - acesso a todos os serviços Percona e experiência em produtos através de um portal on-line unificado, abrangendo vários bancos de dados com recursos de nível empresarial que incluem backup, segurança, gerenciamento, otimização e muito mais

-- Monitoramento e Gerenciamento Percona (Percona Monitoring and Management, PMM) - um produto de gerenciamento de banco de dados totalmente de código aberto, permitindo que desenvolvedores de administradores de bancos de dados simplifiquem suas tarefas de gerenciamento em múltiplas plataformas a partir de um único lugar

-- Nova gama de Advisors - percepções automatizadas que garantem que bancos de dados estejam alcançando seu melhor desempenho, incluindo gerenciamento de segurança, configuração e melhorias de desempenho

-- Pré-visualização técnica Private DBaaS - oferecerá suporte a empresas que estejam implantando seus próprios DBaaS internamente usando distribuições de banco de dados de código aberto, ferramenta de gerenciamento Percona PMM e operadoras de Kubernetes para MySQL e PostgreSQL. Ela também suportará a mesma abordagem para MongoDB. Isso possibilita que usuários forneçam e gerenciem facilmente instâncias de bancos de dados por autoatendimento em instâncias de desenvolvimento e testes, melhorando a experiência para desenvolvedores

-- Percona Account - gerenciamento de contas de usuários simplificado em todos os produtos e serviços da Percona em uma conta

Links

-- Plataforma Percona - https://www.percona.com/software/percona-platform

Sobre a Percona

Os bancos de dados funcionam melhor com a Percona. A Percona é a única empresa que oferece produtos, suporte e serviços de nível empresarial para diversos bancos de dados de código aberto - entre eles, MySQL®, MariaDB®, MongoDB® e PostgreSQL - em implementações tradicionais, plataformas na nuvem e ambientes de TI híbridos. A empresa tem o compromisso de apoiar o código aberto como uma abordagem de licenciamento, desenvolvimento e implementação de software, e suas ferramentas de gerenciamento de bancos de dados são utilizadas por milhões de desenvolvedores de aplicativos, administradores de bancos de dados e profissionais de TI em todo o mundo.

A Percona equipa empresas com liberdade de escolha, liberdade de criação e liberdade para fazer a diferença, ajudando-as a ampliar seus serviços com velocidade à medida que crescem. A empresa oferece suporte a marcas globais como PayPal, Vimeo, RockStar Games, Duolingo, Fiserv, Slack, Cisco Systems e Rent the Runway, além de empresas menores que buscam maximizar o desempenho de aplicativos enquanto otimiza a eficiência dos bancos de dados. Saiba mais em www.percona.com.

Percona® é uma marca registrada da Percona LLC. Todas as demais marcas registradas ou não registradas mencionadas neste comunicado pertencem unicamente a seus respectivos titulares.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220517006017/pt/

Contato

Assessoria de imprensa Mark Kember onebite para a Percona [email protected]

© 2022 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.

Tags