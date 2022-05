Comunicado do Business Wire :Oregon Tool

Em 1947, o silvicultor Joe Cox observou as mandíbulas em forma de C de uma larva de besouro de madeira habilmente mastigando madeira. Essa foi a inspiração para sua "Cox Chipper Chain", que ele inventou calmamente no porão de sua casa em Portland, Oregon, EUA. Nesse mesmo ano, Cox iniciou a Oregon Saw Chain Corp. para produzir sua corrente de serra, passando de uma empresa familiar a uma fabricante global. Com o tempo, Cox e sua corrente de serra revolucionaram a indústria madeireira, e hoje a empresa que fundou é a fabricante N.º 1 de Saw Chain? do mundo.

A empresa - hoje conhecida como Oregon Tool - tornou-se uma organização multinacional com inúmeras aquisições e fusões. Com 3 mil membros de equipes, a Oregon Tool vende milhares de produtos em mais de 110 países. A Oregon Tool é a maior fabricante do mundo de correntes de serra e barras-guia para motosserras, correntes de diamante para concreto e tubos e acessórios para tratores agrícolas, e a principal fornecedora de equipamento original de fabricante (original equipment manufacturer, OEM) de peças de primeira instalação e de reposição.

"Joe Cox buscou melhorar o desempenho de corte para aqueles em sua indústria. Seu espírito inovador e pioneiro o levou a procurar uma solução na natureza, e o que ele aprendeu com o besouro de madeira forneceu o modelo não apenas para sua corrente homônima, mas para todas as correntes de serra feitas nos últimos 75 anos", disse Paul Tonnesen, Diretor Executivo da Oregon Tool. "Os esforços de Joe mudaram a indústria e abriram caminho para a criação da nossa empresa, e o que ele fez e quem ele foi continua inspirando nossos membros de equipes em todo o mundo."

Ao longo das décadas, a Oregon Tool continuou adotando a inovação de seu fundador e há muito se baseia em quatro valores fundamentais de liderança com humildade, espírito pioneiro, administração global e propriedade. A empresa é líder na fabricação de correntes para serras e outras ferramentas que permitiram formas de corte mais fáceis e seguras. A marca Oregon® estabeleceu padrões de segurança para serras para a indústria na década de 1970, e a marca ICS® inovou o setor de corte de concreto com correntes de diamante com cortadores elétricos que ofereciam aos profissionais uma maneira mais segura de cortar tubos nas valas.

Como uma homenagem à sua herança e abraçando seus valores fundamentais, a Oregon Tool lançou a iniciativa T.R.E.E., concentrando-se em quatro áreas principais: Treinamento (Training), Recuperação (Recovery), Meio ambiente (Environment) e Educação (Education). Como parte da iniciativa T.R.E.E., a empresa continua sua parceria com a Tree-Nation para o reflorestamento, com o objetivo de plantar 75 mil árvores em 2022. A empresa realizará seu segundo evento anual RUN, WALK, BIKE ao longo do ano, convidando membros da equipe de todo o mundo a se movimentar em apoio à saúde do planeta.

A Oregon Tool é uma plataforma de ferramentas de corte de precisão global, de marca premium, voltada para o mercado de reposição. O portfólio de marcas da empresa é especializado em ferramentas de corte de precisão de nível profissional para silvicultura, gramado e jardim; agricultura, pecuária e agricultura; e corte e acabamento de concreto. Com sede em Portland, Oregon, e uma presença multinacional de fabricação e distribuição, a Oregon Tool vende seus produtos em mais de 110 países sob as marcas Oregon®, Woods®, ICS®, Pentruder®, Merit®, Carlton® e SpeeCo®. A empresa é a fabricante número 1 do mundo de correntes de serra e barras-guia para motosserras e correntes de diamante para concreto e tubos, uma fabricante líder de acessórios para tratores agrícolas e a principal fornecedora de OEM de peças de primeira instalação e de reposição. Saiba mais em www.oregontool.com.

Assessoria de imprensa: Becca Vollmer 608-256-6357 [email protected]

