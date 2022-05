Comunicado do Business Wire :ANANDA Scientific Inc.

O Centro Médico da Universidade de Nebraska (University of Nebraska Medical Center, UNMC) e a ANANDA Scientific Inc anunciam colaboração em um novo ensaio clínico que investiga o tratamento para adultos com transtorno de estresse pós-traumático (TEPT).

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20220517005074/pt/

(Photo: Business Wire)

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O ensaio está sendo conduzido pelo investigador principal Dr. Mathew Rizzo, professor Reynolds e presidente do Departamento de Ciências Neurológicas da UNMC, e médico-chefe de serviços neurológicos da Nebraska Medicine.

O estudo avaliará a eficácia da Nantheia? ATL5, uma medicação experimental que usa canabidiol na tecnologia de entrega proprietária da ANANDA. Um pedido de novo medicamento investigacional (Investigational New Drug, IND) para o ensaio foi aprovado pela Administração Federal de Alimentos e Medicamentos (U.S. Food and Drug Administration, FDA) dos Estados Unidos.

(Identificador Clinical Trials.gov: NCT05269459)

"Este é o nosso segundo ensaio clínico direcionado ao TEPT.Estamos animados com nossa parceria com a equipe de pesquisa do UNMC para avaliar nosso medicamento promissorpara esta condição bastante debilitante",disse Sohail R. Zaidi, diretor executivo da ANANDA. "É um importante passo em nossos esforços para oferecer aos pacientes com TEPT opções terapêuticas potencialmente melhoradas".

"Avançar na pesquisa com base em evidências sobre novos recursos terapêuticos para fornecer novas opções de tratamento inovadoras a uma grande população de pacientes com TEPT é um objetivo fundamental para nossa equipe de pesquisa", disse o Dr. Rizzo. "Estamos muito satisfeitos por colaborar com a ANANDA Scientific neste ensaio".

O Dr. Rizzo também é diretor da Rede de Pesquisa Clínica e Translacional do Great Plains IDeA do National Institutes of Health. Ele preside o comitê executivo da American Brain Coalition, que defende o avanço da pesquisa para curas neurológicas.

A equipe de pesquisa do Dr. Rizzo incluirá Jennifer Merickel, Ph.D., neurocientista cognitiva e professora assistente no Departamento de Ciências Neurológicas do UNMC e Brigette Vaughan, enfermeira registrada de prática avançada, clínica e pesquisadora no Departamento de Psiquiatria do UNMC.

Este estudo clínico de fase II randomizado, duplo-cego e controlado por placebo planeja incluir 240 participantes para fornecer avaliação clínica rigorosa e real da eficácia e segurança da Nantheia? ATL5.

SOBRE A NANTHEIA? ATL5

A Nantheia? ATL5 é uma medicação investigativa que utiliza canabidiol na tecnologia de entrega Liquid Structure, proprietária da ANANDA. Estudos pré-clínicos e clínicos iniciais mostram que a tecnologia de entrega Liquid Structure? da ANANDA (licenciada da Lyotropic Delivery Systems (LDS) Ltd. em Jerusalém, Israel) melhora a eficácia e estabilidade do canabidiol. A Nantheia? ATL5 é um produto oral com 100 mg de canabidiol por cápsula de softgel.

SOBRE o Centro Médico da Universidade de Nebraska

Como o único centro acadêmico público de ciências da saúde de Nebraska, o UNMC está comprometido com a educação de uma força de trabalho na saúde do século XXI, para encontrar curas e tratamentos para doenças devastadoras, fornecer o melhor atendimento aos pacientes e servir ao estado e suas comunidades por meio de divulgação premiada. O UNMC tem seis faculdades e dois institutos, atendendo mais de 4.200 alunos em vinte e quatro programas. Pesquisadores do UNMC realizam pesquisas de ponta em ciências neurológicas, oncologia, doenças infecciosas e outras importantes áreas.

SOBRE A ANANDA SCIENTIFIC

A ANANDA é uma empresa biofarmacêutica líder com foco em pesquisa, pioneira em estudos clínicos de alto calibre que avaliam indicações terapêuticas como o TEPT, dor radiculopática, ansiedade e transtorno por uso de opioides (Mt. Sinai e UCLA). A empresa utiliza tecnologia de entrega patenteada para tornar os canabinoides e outros compostos derivados de plantas altamente biodisponíveis, solúveis em água e de vida útil estáveis e foca na produção de produtos farmacêuticos eficazes e de qualidade premium. A empresa está expandindo sua base de pesquisa por meio de múltiplos acordos de pesquisa patrocinados com universidades para diversificar seu portfólio clínico. Consistente com seus robustos dados baseados em pesquisas, a empresa possui um pipeline crescente de produtos nutracêuticos sem receita. A ANANDA lançou com sucesso esses produtos nos EUA, Austrália e Reino Unido, com expansão planejada para mercados adicionais como a União Europeia, China, África e outros países na Ásia.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220517005074/pt/

Contato

Relações com a mídia da ANANDA Scientific|Christopher Moore|813 326 4265|[email protected]

© 2022 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.

Tags