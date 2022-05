Ataques de ladrões de gado deixam ao menos 28 mortos no Sudão do Sul

Pelo menos 28 pessoas morreram e 30 ficaram feridas entre domingo e segunda-feira em tentativas de roubo de gado no norte do Sudão do Sul, informou um encarregado da segurança local nesta terça-feira (17).

Os ataques aconteceram no condado de Leer e foram realizados por jovens armados dos condados vizinhos.

"Vieram e nos atacaram. Dez dos nossos morreram", declarou Stephen Taker, comissário do condado de Leer à AFP. Entre as vítimas, afirmou, há jovens pastores e uma mulher.

"Eles perderam 18 pessoas", afirmando que pelo menos outros 30 ladrões ficaram feridos.

Um dirigente religioso da igreja presbiteriana de Leer, reverendo Stephen Kulang Jiech, confirmou que os ataques começaram no domingo a noite e continuaram até a tarde de segunda-feira.

O condado de Leer é uma regiões mais afetadas pela crise no Sudão do Sul, que sofre de instabilidade política, econômica e problemas de segurança desde sua independência do Sudão em 2011.

A região foi um dos epicentros da crise humanitária desencadeada pela guerra civil, que se opôs aos líderes Salva Kiir e Riek Machar entre 2013 e 2018, e que resultou na morte de 400.000 mil pessoas e milhões de desabrigados.

Entre fevereiro e junho de 2017, foi decretado estado de miséria na região.

