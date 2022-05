Ainda com chances de classificação, Fortaleza visita Alianza Lima pela Libertadores

Com chances de se classificar para as oitavas de final, Fortaleza visita o Alianza Lima nesta quarta-feira pela quinta rodada do Grupo F da Copa Libertadores da América.

Depois de empatar em 1 a 1 com o River Plate, o time brasileiro precisa da vitória para se manter na luta por uma vaga na próxima fase.

Os argentinos lideram a chave com 10 pontos, seguidos pelo Colo Colo com 7. O Fortaleza, com 4 pontos, é o terceiro (zona de classificação para as oitavas da Copa Sul-Americana), enquanto o Alianza Lima é o lanterna com apenas 1 ponto.

O 'Tricolor de Aço' não vive um bom momento no Campeonato Brasileiro, onde ainda não venceu e está na lanterna. O último jogo foi uma derrota no domingo para o Botafogo por 3 a 1.

No primeiro turno do Grupo F, o Fortaleza venceu o Alianza Lima no Castelão por 2 a 1.

Vindo de um empate com o Colo Colo, o time peruano tentará quebrar a impressionante sequência de 27 jogos sem vencer pela Libertadores.

"Tomara que possamos dar uma grande alegria aos torcedores em um jogo muito importante", disse o técnico do Alianza Lima, o argentino Carlos Bustos.

A última vitória dos peruanos na Libertadores foi no dia 13 de março de 2012, sobre o Nacional do Uruguai, por 1 a 0.

Alianza Lima e Fortaleza se enfrentam nesta quarta-feira no estádio Nacional de Lima às 23h (horário de Brasília), com a arbitragem do equatoriano Franklin Congo.

Na última rodada da fase de grupos, no dia 25 de maio, os peruanos visitam o River Plate e os brasileiros vão a Santiago enfrentar o Colo Colo.

Prováveis escalações:

Alianza Lima: Ángelo Campos - Christian Ramos, Ricardo Lagos, Yordi Vílchez, Pablo Miguez - Cristian Benavente, Jairo Concha, Josepmir Ballón, Oslimg Mora, Oswaldo Valenzuela - Hernán Barcos. Técnico: Carlos Bustos.

Fortaleza: Max Walef - Tinga, Marcelo Benevenuto, Titi - Yago Pikachu, Felipe, Hércules, Lucas Lima, Lucas Crispim - Silvio Romero, Moisés. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

