UE: não há garantia sobre inclusão de petróleo em sexto pacote de sanções

O Alto Representante da União Europeia, Josep Borrell, afirmou que não há garantia de que o bloco possa concordar rapidamente com um novo pacote de sanções contra a Rússia, já que um pequeno grupo de países liderados pela Hungria se opõe a um embargo de petróleo.

"Faremos todo o possível para desbloquear a situação. Não posso garantir que isso acontecerá porque as posições são bastante firmes", disse o diplomata nesta segunda-feira, antes de presidir uma reunião com os chanceleres do bloco. Segundo Borrell, "alguns Estados membros enfrentam mais dificuldades porque são mais dependentes, porque não têm acesso ao mar (...) Eles só têm petróleo por meio de oleodutos, e vem da Rússia".

