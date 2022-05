Swiatek segue na liderança do ranking da WTA; Bia Haddad entra pela 1ª vez no Top 50

Campeã do WTA 1000 de Roma, a polonesa Iga Swiatek se consolidou ainda mais na liderança do ranking do tênis feminino, publicado nesta segunda-feira.

Swiatek derrotou no domingo a tunisiana Ons Jabeur (número seis do mundo) na final de Roma com um duplo 6-2 e faturou seu quinto título consecutivo na temporada, depois de ter sido campeã em Doha, Indian Wells, Miami e Stuttgart.

A uma semana do início do torneio de Roland Garros, para o qual é grande favorita, a polonesa de 20 anos chegou a sua 28ª vitória seguida no ano.

Já a brasileira Bia Haddad subiu para a 49ª posição e entrou pela primeira vez no Top 50, depois de ter sido vice-campeã no domingo do WTA 125 de Paris, onde foi campeã nas duplas ao lado da francesa Kristina Mladenovic.

Bia é a quinta brasileira a figurar entre as 50 melhores do mundo. Antes dela, apenas Maria Esther Bueno, Patrícia Medrado, Niége Dias e Teliana Pereira conseguiram tal feito no ranking de simples.

- Ranking da WTA publicado nesta segunda-feira:

1. Iga Swiatek (POL) 7.061 pts

2. Barbora Krejcikova (CZE) 4.911

3. Paula Badosa (ESP) 4.770

4. Maria Sakkari (GRE) 4.726

5. Anett Kontaveit (EST) 4.446

6. Ons Jabeur (TUN) 4.380

7. Aryna Sabalenka (BLR) 3.966

8. Karolina Pliskova (CZE) 3.568

9. Danielle Collins (EUA) 3.315

10. Garbiñe Muguruza (ESP) 3.031

11. Jessica Pagula (EUA) 2.955

12. Emma Raducanu (GBR) 2.910

13. Jelena Ostapenko (LET) 2.536

14. Belinda Bencic (SUI) 2.525

15. Victoria Azarenka (BLR) 2.440

16. Elena Rybakina (CAZ) 2.420

17. Leylah Fernández (CAN) 2.250

18. Coco Gauff (EUA) 2.165

19. Simona Halep (ROM) 2.126

20. Daria Kasatkina (RUS) 2.115

...

49. Beatriz Haddad Maia (BRA) 1.158

