Rainha Elizabeth II comparece a evento do Jubileu de Platina após problemas de saúde

A rainha Elizabeth II, muito sorridente, compareceu no domingo à noite a um evento em Windsor que marcou a primeira grande celebração do "Jubileu de Platina", poucos dias depois de não presidir a abertura do ano parlamentar por seus problemas de saúde.

A monarca, de 96 anos, caminhou com a ajuda de uma bengala para acompanhar o espetáculo equestre "A Gallop Through History", que tem a participação de 500 cavalos e 1.300 artistas.

A saúde da rainha é motivo de preocupação desde que, em outubro do ano passado, os médicos determinaram repouso e foi anunciado que ela passou uma noite hospitalizada para ser submetida a "exames" que nunca foram explicados.

Desde então, problemas de mobilidade levaram a monarca a cancelar a presença em grandes eventos, o último deles o "discurso do trono", do qual só não havia participado em duas ocasiões durante os 70 anos de reinado, a última delas em 1963.

Pela primeira vez ela foi substituída no importante ato institucional pelo príncipe Charles, o herdeiro de 73 anos, um passo importante na transição progressiva das funções monárquicas.

O comentarista do programa hípico, Omid Djalili, fez uma piada e agradeceu à rainha por ter escolhido o evento, e não a abertura do ano parlamentar, para sua primeira aparição pública desde 29 de março.

O espetáculo de domingo era parte do 'Windsor Horse Show', competição equestre que a rainha visitou na sexta-feira, e se antecipa aos grandes festejos do jubileu por suas sete décadas de reinado, de 2 a 5 de junho, em todo Reino Unido.

