Primeiro-ministro francês apresenta demissão (Castex à AFP)

O primeiro-ministro francês, Jean Castex, anunciou à AFP que apresentou nesta segunda-feira (16) sua tão esperada renúncia ao presidente Emmanuel Macron, que deve anunciar seu sucessor nas próximas horas.

"Acabei de apresentar minha carta de demissão", disse o chefe de governo depois de se reunir por uma hora com Macron no Palácio do Eliseu.

Segundo pessoas próximas ao presidente, uma mulher poderia suceder Castex.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

are-jmt/tjc/mb/mr

Tags