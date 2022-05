Pauta de infográficos

PRINCIPAIS NOTÍCIAS

* Rússia-Ucrânia-conflito-EUA-Otan:

1/ Mapa com a situação do conflito na Ucrânia em 16 de maio às 4h (Bras.). (135 x 145 mm) - Atualização disponível

2/ Últimos acontecimentos da invasão russa a Ucrânia. (180 x 94 mm) - Atualização disponível

3/ Mapa localizando os avanços russos na cidade ucraniana de Mariupol em 15 de maio às 16h (Bras.). (135 x 122 mm) - Atualização disponível

4/ A ampliação da Aliança Atlântica desde sua criação em 1949. (179 x 127 mm) - Reenvio disponível

* EUA-tiroteio-investigação:

1/ Mapa localizando Laguna Woods, na Califórnia. (45x42 mm) - Disponível

2/ Dias de 2022 em que ocorreram pelo menos um tiroteio em massa nos Estados Unidos, segundo a Gun violence archive. (90x54 mm) - Disponível

* França-política-governo-eleições:

1/ Ficha de Élisabeth Borne, nomeada Primeira-Ministra da França pelo presidente Emmanuel Macron em 16 de maio de 2022. (89x93 mm) - Disponível

2/ Cronologia dos Primeiros-ministros da França desde 1958. (180x103 mm) - Disponível

ECONOMIA

* UE-PIB-crescimento-inflação-indicadores:

1/ Previsões de crescimento e inflação na União Europeia e a Zona do Euro, segundo as previsões de primavera 2022 da Comissão Europeia. (90 x 88 mm) - Disponível

2/ Previsõe para a primavera de 2022 em crecimiento e inflação para Alemanha, França, Itália e Espanha da Comissão Europeia. (89 x 153 mm) - Disponível

* Ucrânia-Rússia-conflito-Índia-agricultura-mercados-trigo: evolução da tonelada de trigo no mercado Euronext desde 6 de janeiro. (89 x 72 mm) - Atualização disponível

* Clima-energia-emissões-petróleo: evolução das emissões de carbono das maiores companhias petrolíferas desde 2010. (89 x 101 mm) - Disponível

SOCIEDADE/CULTURA/GENTE/CIÊNCIA

* França-cinema-festival-Cannes:

1/ Seleção oficial para o 75º Festival de Cannes. (135 x 118 mm) - Reenvio disponível

2/ O júri do festival, presidido pelo ator francês Vincent Lindon. (89 x 89 mm) - Reenvio disponível

ESPORTE

* Basquete-NBA-playoffs-2022-EUA: tabela da conferência oeste e leste dos playoffs da NBA, fase final da temporada 2021-2022 da Liga de basquete dos Estados Unidos. (180 x 119 mm) - Atualização disponível

* Fbl-Sul-americana-2022-grupos: partidas da 5ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-americana-2022, de 17 a 19 de maio. (90 x 103 mm) - Disponível

* Fbl-Libertadores-2022-grupos: partidas da 5ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores-2022, de 17 a 19 de maio. (90 x 104 mm) - Disponível

* Auto-Mundial-F1-Espanha-ESP: apresentação do circuito do circuito Barcelona-Catalunha do Grande Prêmio da Espanha de Fórmula 1 em 22 de maio. (135 x 95 mm) - DIsponível

