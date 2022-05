PRINCIPAIS NOTÍCIAS

UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO: Ucrânia se prepara para intensificação dos ataques russos no leste

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

=== UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO ===

KIEV:

Ucrânia espera nova ofensiva da Rússia, que volta a criticar Suécia e Finlândia por adesão à Otan

A Ucrânia se preparava nesta segunda-feira (16) para novos ataques na região leste do Donbass, objetivo prioritário da Rússia, que voltou a advertir que a adesão de Suécia e Finlândia à Otan pode gerar uma reação.

(Ucrânia conflito Rússia guerra violência Otan, Prev, 790 palavas, já transmitida, com acompanhamento)

FOTOS, VIDEOS, INFOGRAFIA

ESTOCOLMO:

Suécia segue passos da Finlândia e confirma candidatura à Otan

A Suécia confirmou, nesta segunda-feira (16), que vai se candidatar à adesão à Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), seguindo os passos da Finlândia e concretizando a mudança histórica destes dois países não alinhados em direção à Aliança Atlântica após a invasão russa da Ucrânia.

(Suécia Finlandia Otan Rússia guerra Ucrânia política segurança, Prev, 670 palavras, já transmitida)

FOTOS, VÍDEO

BRUXELAS:

Ucrânia lamenta bloqueio húngaro ao embargo do petróleo russo

O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, lamentou nesta segunda-feira(16) a resistência da Hungria à adoção de um embargo ao petróleo russo.

(UE Rússia Ucrânia guerra petróleo política energia economia, Ângulo, 400 palavras, já transmitida)

LYSYCHANSK:

Famílias traumatizadas por bombardeios se recusam a sair da zona de guerra na Ucrânia

"Você entende que esta é uma zona de guerra?". Um policial se desespera enquanto uma jovem se recusa deixar, com os dois filhos, a cidade ucraniana de Lysychansk, muito perto da frente de batalha.

(Ucrânia conflito Rússia diplomacia, Reportagem, 610 palavras, já transmitida)

FOTOS

PARIS:

A jornada europeia de três mulheres que pedem ajuda para 'libertar' seus maridos em Azovstal

Elas deixaram Kiev em 23 de abril. Passaram pelo Vaticano, pela Polônia e pela Alemanha, antes de chegar à França neste fim de semana. Três mulheres, todas casadas com combatentes do último reduto da resistência ucraniana contra os russos em Mariupol, mobilizam-se para que pelo menos um país ajude a libertar seus companheiros deste inferno.

(Ucrânia conflito Rússia sociedade França família, Ângulo, 620 palavas, já transmitida)

FOTOS

NOVA YORK:

McDonald's anuncia saída total de Rússia

O grupo americano de fast food McDonald's, que fechou seus estabelecimentos na Rússia no início de março, anunciou nesta segunda-feira (16) que vai abandonar o país e venderá todas as suas operações, em reação à invasão na Ucrânia.

(Rússia McDonald's guerra Ucrânia economia, Prev, 500 palavras, já transmitida)

FOTOS, VÍDEO

=== OUTRAS NOTÍCIAS ===

-- AMÉRICAS

LOS ANGELES:

Um morto e quatro pessoas gravemente feridas em ataque a tiros em igreja na Califórnia

Uma pessoa morreu e quatro ficaram gravemente feridas em um ataque a tiros no domingo em uma igreja perto de Los Angeles, um dia após um atirador matar 10 pessoas em um supermercado no estado de Nova York.

(EUA tiroteio violência armas política, Prev, 420 palavras, já transmitida)

FOTOS, VÍDEO

ABU DHABI:

Kamala Harris lidera delegação em importante viagem dos EUA aos Emirados

A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, lidera nesta segunda-feira (16) uma delegação de alto nível de seu país para uma reunião com o novo líder dos Emirados Árabes Unidos, na tentativa de reparar os fragilizados laços entre Washington e esta federação de monarquias petroleiras do Golfo.

(EUA EAU política diplomacia petróleo Golfo, Prev, 450 palavras, já transmitida)

FOTOS

BOGOTÁ:

ELN anuncia cessar-fogo de dez dias por eleição presidencial na Colômbia

A guerrilha colombiana do Exército de Libertação Nacional (ELN) anunciou, nesta segunda-feira (16), um cessar-fogo de dez dias para dar "tranquilidade" durante o primeiro turno da eleição presidencial do país, que acontece em 29 de maio.

(Colômbia ELN política eleições violência guerrilha, Prev, 540 palavras, já transmitida)

SAN SALVADOR:

Mais de 30 mil membros de gangues foram detidos em El Salvador em 50 dias

As autoridades de El Salvador prenderam 30.506 membros de gangues desde que o presidente Nayib Bukele iniciou uma "guerra" contra esses grupos, no final de março, para conter uma onda de homicídios - informou a polícia nesta segunda-feira (16).

(ElSalvador violência justiça prisões crime gangues política, Prev, já transmitida)

HAVANA:

O exílio de Raúl e Aidana, a esperança frustrada de uma geração em Cuba

Raúl e Aidana acreditavam que as coisas poderiam mudar em Cuba. A ilha recebeu a internet e o país experimentou ares de liberdade, mas que pouco durou. Decepcionados, emigraram seguindo um rastro de jovens de sua geração.

(Cuba política migração economia sociedade justiça protestos, Reportagem Especial, 1.240 palavras, já transmitida)

FOTOS

SAN SALVADOR:

Salvadorenha pode ser condenada a 30 anos de prisão por aborto

Uma emergência em sua gravidez levou Esme ao hospital. Ela perdeu o bebê e agora tenta evitar uma condenação definitiva de 30 anos de prisão em El Salvador, onde o aborto é proibido e penalizado em todos os seus extremos.

(El Salvador aborto justiça polícia saúde sociedade direito, Prev, 500 palavras, já transmitida)

FOTOS

-- EUROPA

PARIS:

Macron nomeia ministra do Trabalho como primeira-ministra na França

O presidente francês, o centrista Emmanuel Macron, nomeou nesta segunda-feira (16) para o cargo de primeira-ministra a atual titular da pasta do Trabalho, Élisabeth Borne, a segunda mulher a ocupar o cargo depois de Édith Cresson no início dos anos 1990.

(França política governo, Prev, 580 palavras, já transmitida)

FOTOS

PARIS:

Élisabeth Borne, uma brilhante tecnocrata nomeada primeira-ministra da França

Élisabeth Borne, de 61 anos, é uma funcionária pública tecnocrática conhecida por sua tenacidade e lealdade ao presidente Emmanuel Macron, que nesta segunda-feira a fez a segunda primeira-ministra da França.

(França política governo, Perfil, 500 palavras, a ser transmitida)

FOTOS

HILLSBOROUGH, Irlanda do Norte:

Boris Johnson procura resolver a crise na Irlanda do Norte por protocolo pós-Brexit

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, enfrentou nesta segunda-feira (16) reivindicações de unionistas e republicanos na Irlanda do Norte, cujas instituições autônomas regionais se encontram paralisadas por divergências sobre as disposições comerciais pós-Brexit, aumentando a tensão entre Londres e Bruxelas.

(GB IrlandaNorte política Brexit economia, Prev, 580 palavras, já transmitida)

GRENOBLE:

'Burquíni' agita o debate político na França

A cidade de Grenoble deve aprovar, nesta segunda-feira (16), que as mulheres muçulmanas podem usar o "burquíni" em piscinas públicas, uma decisão polêmica que o governo francês ameaça bloquear.

(França religião mulheres esporte política sociedade, Ângulo, 410 palavras, já transmitida)

-- ÁSIA

SEUL:

Kim Jong Un critica resposta norte-coreana à pandemia e mobiliza exército

O dirigente norte-coreano Kim Jong Un criticou duramente a resposta do país à pandemia e ordenou que o exército ajude na distribuição de medicamentos, informou nesta segunda-feira (16) a imprensa estatal, depois de revelar que 50 pessoas morreram no primeiro surto de covid-19 no país.

(CoreiaNorte vírus epidemia saúde política, Prev, 660 palavras, já transmitida)

FOTOS

PEQUIM:

Estudantes protestam em Pequim contra medidas anticovid

Centenas de estudantes da prestigiosa Universidade de Pequim protestaram contra as medidas mais severas anticovid, um gesto de desafio incomum neste estabelecimento ultrassensível aos olhos do poder chinês.

(China vírus universidade epidemia saúde, Prev, 560 palavras, já transmitida)

-- ORIENTE MÉDIO

BEIRUTE:

Aliados do Hezbollah perdem terreno no Líbano, segundo resultados parciais das legislativas

Liderado pelo Partido Hezbollah, apoiado pelo Irã, o maior bloco parlamentar do Líbano deve perder várias cadeiras, à medida que a oposição ganha força - conforme resultados provisórios das eleições legislativas de domingo (15), realizadas em um contexto de crise socioeconômica.

(Líbano Hezbollah política legislativas Irã, Prev, 400 palavras, já transmitida)

BAGDÁ:

Tempestade de areia deixa milhares de hospitalizados no Iraque

Os iraquianos acordaram, nesta segunda-feira (16), com uma nova tempestade de areia que levou mais de 4.000 pessoas aos hospitais por problemas respiratórios e obrigou a fechar aeroportos e administrações públicas, assim como a suspender exames em escolas e universidades.

(Iraque saúde areia tempestade sociedade, acompanhamento)

FOTOS, VÍDEO

=== ECONOMIA ===

BRUXELAS:

UE reduz previsão de crescimento e eleva expectativa de inflação por guerra na Ucrânia

A Comissão Europeia reduziu drasticamente a previsão de crescimento econômico para a Eurozona este ano, de 4,0% para 2,7%, ao mesmo tempo que elevou a expectativa de inflação para 6,1%, uma consequência do impacto da guerra na Ucrânia.

(UE inflação eurozona economia, Prev, 450 palavras, já transmitida)

MOSCOU:

Fábricas russas da empresa francesa Renault passam para mãos de Moscou

Encurralada pelas sanções ocidentais contra a Rússia, a montadora francesa Renault confirmou nesta segunda-feira (16) que vendeu seus ativos neste país para o Estado russo, na primeira nacionalização significativa desde a ofensiva de Moscou na Ucrânia.

(Rússia conflito Renault França economia Ucrânia automóvel, Prev, 430 palavas, já transmitida)

PARIS:

Preço do trigo dispara após decisão indiana de suspender exportações

O preço do trigo, que disparou desde a guerra na Ucrânia, voltou a bater recorde nesta segunda-feira no mercado europeu, após o anúncio da Índia de suspender as exportações deste cereal.

(Índia mundo Ucrânia trigo guerra economia alimentação, Prev, 440 palavras, a ser transmitida)

NOVA YORK:

McDonald's anuncia saída total de Rússia

O grupo americano de fast food McDonald's, que fechou seus estabelecimentos na Rússia no início de março, anunciou nesta segunda-feira (16) que vai abandonar o país e venderá todas as suas operações, em reação à invasão na Ucrânia.

(Rússia McDonald's guerra Ucrânia economia, Prev, 500 palavras, já transmitida)

FOTOS, VÍDEO

PEQUIM:

Covid-19 derruba o consumo na China e aumenta o desemprego

Com o nível de consumo em seu menor ponto e o desemprego em alta, a China revelou nesta segunda-feira (16) seus piores indicadores econômicos em dois anos, no momento em que o país enfrenta o surto mais grave de covid-19 desde a primeira onda da doença em 2020.

(China consumo conjuntura emprego índices economia desemprego, Prev, 610 palavras, já transmitida)

NOVA YORK:

Dez anos após estreia na Bolsa, Facebook mantém poder e mira mais longe

Dez anos depois de abrir o capital, e apesar de sua reputação ter perdido brilho, o Facebook mantém um poder inegável, que planeja aumentar no metaverso.

(EUA internet sociedade economia, Ângulo, 620 palavras, já transmitida)

BRUXELAS:

UE negocia maneiras para adotar embargo ao petróleo da Rússia

Hungria garantiu nesta segunda-feira(16) que a adaptação de sua infraestrutura para dispensar o petróleo russo pode custar 18 bilhões de euros, enquanto diplomatas do bloco tentam viabilzar seu embargo.

(UE Rússia Ucrânia guerra petróleo política energia economia, Ângulo, 600 palavras, já transmitida)

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIA ===

CANNES:

Cannes se prepara para a festa mundial do cinema

O Festival de Cannes finaliza nesta segunda-feira (16) os preparativos para sua 75ª edição, que promete grandes estrelas no tapete vermelho, como Tom Cruise, Kristen Stewart e Tom Hanks, mas também uma dose de atualidade com a guerra na Ucrânia.

(Cannes França festival gente cinema, Apresentação, 500 palavras, já transmitida)

PARIS:

Novo estudo questiona descoberta de água em exoplaneta

Anunciada em 2019, a descoberta de água na atmosfera de um exoplaneta potencialmente habitável é posta em xeque por um novo estudo - indicou seu autor nesta segunda-feira (16).

(Ciência espaço exoplanetas, Prev, já transmitida)

=== ESPORTE ===

-- FUTEBOL

Acompanhamento dos principais campeonatos europeus

PARIS:

Novela sobre futuro de Mbappé pode estar perto do fim

A novela sobre o futuro do atacante francês Kylian Mbappé, que parece estar entre Paris Saint-Germain e Real Madrid, está "praticamente terminada", segundo o próprio jogador, que prometeu uma definição "bem antes" dos jogos da seleção da França em junho.

(Futebol França Real PSG mercado transferência, Prev, 450 palavras, já transmitida)

--- CONTATO ---

Redação: [email protected]

AFP

Tags